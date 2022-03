Consternación en el Círculo de Empresarios por la inesperada pérdida de Antonio Armas

Por su parte, Germán Suárez, CEO de Astican, ha destacado su "talento natural para los negocios", una cualidad que, según ha indicado, "no se puede aprender, lo de él era innato. Las islas pierden una figura eminentemente emprendedora".

Mario Romero Mur, CEO del Grupo MUR y expresidente de este colectivo empresarial, ha querido poner en valor su "audacia y compromiso" para pilotar con su compañía la interconexión entre islas, península y Marruecos. "Antonio facilitó de manera discreta y silenciosa el desarrollo económico de Canarias, sin ninguna duda él fue protagonista principal". A este respecto, ha añadido que "todos estamos en deuda con su gran trabajo. Su pérdida se va a notar con inmensa tristeza en todos los ámbitos".

En la misma línea se ha expresado Juan Ramírez Said, CEO de Contactel. "Antonio era un hombre trabajador, comprometido con esta tierra y, sobre todo, cercano. He visto pocos empresarios de ese calibre que fueran tan accesibles y que te dieran su opinión de una forma tan sincera. Hemos perdido a un buen hombre, y como le comenté personalmente no hace mucho tiempo, uno de los últimos gladiadores que nos quedan".

"Era una magnífica persona, un empresario con gran iniciativa y visión de futuro", así lo ha descrito Tony Bonny, consejero delegado del Grupo Bonny. "Canarias le debe buena parte de las magníficas comunicaciones interinsulares de las que disfrutamos. Otra gran persona imprescindible que se nos va en estas últimas semanas", ha añadido.

Sobre el CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA

El Círculo de Empresarios de Gran Canaria es una organización sin ánimo de lucro que aglutina a un conjunto de empresarios, ejecutivos y altos directivos de empresas de reconocido prestigio, con amplia trayectoria profesional y consolidada formación humana e intelectual. Las empresas a las que representan dan empleo a más de 30.000 personas. Sus miembros provienen de sectores como la automoción, la construcción, el turismo o la alimentación. Su principal misión es la de promover el progreso económico y social y la conservación y mejora de la identidad de las islas a través de la libre empresa y la economía de mercado.