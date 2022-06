El Diputado del Común presenta el Grupo de Defensa de Derechos Sociales de Canarias

Canarias/ La Plataforma presentó una queja en la Institución por la gestión del proceso de redacción del Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Público de Servicios Sociales. El Diputado del Común, Rafael Yanes, compareció en rueda de prensa junto con la presidenta de la Coordinadora de Acción Social de Canarias, Emma Colao, la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, Candelaria Delgado, y la gerente del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, Eva Negrón, para presentar el recientemente constituido Grupo de Defensa de Derechos Sociales en Canarias, que, a su vez, trasladó a la Institución una queja por la gestión del proceso de redacción del Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Público de Servicios Sociales por parte de la Consejería de Derechos Sociales.



Por primera vez en la historia de Canarias, entidades del Tercer Sector y colegios oficiales dan lugar de manera unificada a este Grupo, que está conformado por el Ilustre Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, el Ilustre Colegio Oficial de Educación Social de Canarias, el Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Autónoma de Canarias (CERMI Canarias), la Asociación de Cuidadoras/es, Familiares y Amigos/as de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras Demencias (ACUFADE) y la Coordinadora de Acción Social de Canarias.

Desde este espacio se trabajará por la defensa de los derechos sociales en Canarias y sus fórmulas de gestión y cumplimiento. De esta forma, se construye un campo transversal unificado y fiscalizador de las políticas públicas y de los derechos de la ciudadanía canaria.

"Este grupo de defensa comienza cuando nos encontramos con un Catálogo de Prestaciones y Servicios que no responde ni a las necesidades del pueblo canario ni al propio espíritu de la Ley de Servicios Sociales de Canarias", afirmó Colao.

Asimismo, aseguró que "aún hoy no conocemos el contenido de este catálogo y, aunque hemos mandado numerosas misivas al Gobierno regional y a distintas administraciones públicas para dialogar al respecto, lo único que hemos obtenido ha sido un silencio ensordecedor".

La gerente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife aseveró que ya habían informado sobre su disconformidad al borrador del Catálogo, "ya que falta trabajo coordinado y de revisión con todos los agentes implicados en los servicios sociales, que son los que van a poner en práctica ese catálogo".

Por su parte, la gerente del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife suscribió estas palabras y destacó que, "gracias a este nuevo Grupo de Defensa, estamos unidos para que se nos oiga y cuenten con nuestra opinión".

El Diputado del Común puntualizó que "las leyes deben llevar consigo los recursos presupuestarios suficientes para que sean una realidad. Si la Ley de Servicios Sociales no tiene un Catálogo de Prestaciones y Servicios consensuado, es una ley que queda vacía".