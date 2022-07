¿Cómo podemos eliminar la huella de carbono de lo que comemos o de lo que vestimos? ¿Cómo podemos materializar el cambio? Éstas son algunas de las preguntas que se han planteado en la tarde de hoy durante el ciclo de conferencias del VIII CAMP Internacional Rotary Maspalomas. El primer ponente de la tarde ha sido Gonzalo Sánchez Martín, Oficial de Puente de la Marina Mercante a sus 22 años, y Representante Distrital de Rotaract, que ha explicado los resultados de sus viajes por todos los mares del mundo a bordo del Sarmiento de Gamboa con el objetivo de analizar el estado del agua, la cantidad de microplásticos que acaban en el mar y cómo afectan a la fauna y la flora de los océanos. "En nuestras expediciones hemos encontrado microplásticos a miles de kilómetros del punto de costa más cercano. Seamos capaces de un verdadero cambio en el mundo", ha explicado a los participantes, "mientras los gobiernos no sean capaces de llevar a cabo políticas de reciclaje potentes el cambio está en manos de la ciudadanía."

José Luis Navarro, Técnico Municipal del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en Sostenibilidad, ha aportado una serie de datos para concienciar a los chicos. Uno de los ejemplos, todas las vacas del mundo que necesitamos para comer contaminan exactamente igual que todos los gases de todos los vehículos y medios de transporte. "Lo que consumimos deja una huella para crearlo, procesarlo y para eliminarlo", ha asegurado, "la comida deja muchos residuos y eso nos debe dar la idea de que debemos comer diferente." Navarro también ha incidido en lo mucho que contamina la industria de la moda, generando ropa que consumimos y desechamos rápidamente. "Cada europeo tira al año más de 300 kilos de ropa".

Finalizaba la jornada Victoria Ballesteros, joven activista y conferenciante, centrada especialmente en el empoderamiento de las niñas en el mundo, que ha participado en varias ocasiones en la asamblea de la ONU. Victoria ha querido establecer un diálogo entre los participantes para concienciarlos acerca del cambio por la sostenibilidad y la lucha por los Derechos Humanos en todo el mundo. "Mi objetivo es despertar sus conciencias y que vean que no hay excusa, que no se puede decir eso de yo no puedo hacer nada," declaraba la conferenciante, "se pueden evitar guerras, colaborar, educar a los de tu alrededor, dialogar sobre la contaminación de las guerras, del problema alimentario que producen. Hay que involucrarse en los grandes temas."

Mañana miércoles 6 de julio el CAMP Internacional se traslada a Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria, para debatir sobre la resolución de conflictos y proyectos en el continente vecino.

