Delito de Odio en el municipio de ARRECIFE

Dichas agresiones han sido puestas de manifiesto ante las dependencias policiales con el objeto de dar inicio a las diligencias de investigación necesarias y su tramitación como un nuevo caso de DELITO DE ODIO contra la comunidad LGTBI+.

Si bien "conocemos que ya han sido públicas algunas manifestaciones e informaciones referentes al propio caso, debemos recordar que es nuestro deber dar lugar a las averiguaciones necesarias así como escuchar de primera mano a la víctima de tales agresiones, evitando en todo momento que cualquiera de la manifestaciones que esta entidad pueda proporcionar redunden en una revictimización y por lo tanto vulneración de los derechos de la persona agredida."

En relación a ésta cuestión es también "nuestra" obligación instar a los medios de comunicación a reproducir la información evitando en todo momento el señalamiento, revictimización y/o exposición pública de la persona agredida. Es responsabilidad de todas las partes proporcionar las herramientas necesarias para una adecuada atención y salvaguarda del derecho a la intimidad y la estabilidad emocional de quien ha sido vulnerada por una agresión de odio contra una realidad personal y que debería encontrarse protegida como principio fundamental del derecho al libre desarrollo personal e identitario.

Lánzate LGTBI+ se encuentra actualmente atendiendo el caso en cuestión a través del departamento jurídico especializado además en materia de delitos de odio y protección a la comunidad LGTBI+ por lo que continuará prestando todos los apoyos necesarios a la persona agredida.

A través del presente comunicado "queremos" EXPONER públicamente además;

● Que la Comunidad LGTBI+ se encuentra afrontando desde hace muchos años el continuo y creciente terrorismo del odio que germina ante la inoperatividad e inacción de las políticas públicas en materia de protección a la Comunidad LGTBI+. No existen recursos públicos de atención, unidades especializadas y/o protocolos adecuados a la salvaprotección de los derechos de las numerosas víctimas por el DELITO DE ODIO.

● Que no existe regulación específica alguna que persiga la comisión de este tipo delictivo que se encuentra atentando contra las vidas de una comunidad QUE NO ES MINORITARIA a pesar de las continuas tentativas de invisibilización que se reproducen diariamente al tratar con indiferencia la continua violencia física, psicológica, institucional, social, cultural, simbólica, económica, etc. contra la comunidad LGTBI+.

● Que el tratamiento de estos casos son postergados en la mayoría de los casos al olvido por considerarlos como "casos aislados" o de insuficiente necesidad de tratamiento.

"Queremos hacer extensivo este comunicado a toda la población pues al producirse un acto de LGTBIODIO se reproduce una política del terror en toda la comunidad LGTBI+ conquistando del concepto colectivo los espacios seguros. Lánzate LGTBI+ prestará apoyo jurídico, social o psicológico a toda aquella persona que se encuentre en una situación de análoga naturaleza y fiscalizará con mayor ahínco la incorporación de políticas públicas que garanticen la protección de los derechos de la Comunidad LGTBI+."

También hacen hincapié en esta asociación tiene el servicio de atención integral llamado LINEA ARCOIRIS de LANZAROTE (928806611) donde pueden hacer cualquier tipo de consulta o solicitud de ayuda en caso necesaria 112 Emergencias.

www.lineaarcoiris.org