Asimismo, se quiso otorgar el reconocimiento a la trayectoria en organizaciones empresariales a Pedro Andueza, ex presidente de AJE Canarias, José Carlos Francisco, ex presidente de CEOE Tenerife y Agustín Manrique de Lara, ex presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. La noche reconoció, además, otros proyectos e instituciones que han sido referentes en la sociedad del archipiélago, así, el Grupo 1844 recibió el Premio al Relevo Generacional, la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria el Premio al Apoyo Institucional, el Círculo de Empresarios de Lanzarote el Premio al Compromiso Social, Orbalia obtuvo el Premio al Futuro Empresarial, Myo Active el Premio a la Innovación, la Fundación CEOE fue galardonada con el Premio a la Gestión en la Pandemia y, por último, Granja los Tumbitos fue reconocida con el Premio al Compromiso Medioambiental.

La fiesta de la juventud empresaria estuvo cargada de emocionantes palabras de diferentes autoridades y empresarios que pusieron en valor a aquellos que han apostado por generar empleo y riqueza en las islas con sus proyectos empresariales y que, con perseverancia y valentía, han mantenido sus empresas a pesar de las continuas vicisitudes a las que se han enfrentado los últimos años. Una noche que terminó con un discurso de Agoney Melián, presidente de AJE Canarias, que generó sonrisas y lágrimas y en el que invitaba a sumarse al resto de las organizaciones empresariales a la lucha de la juventud empresaria, sin complejos y mirando al futuro. Melián sacó a relucir las necesidades que tenemos en la comunidad autónoma y recordó la necesidad de trabajar en una misma dirección para que las cosas sucedan.

Los Premios AJE Canarias se configuran como un reconocimiento público a aquellos empresarios y empresarias, menores de 41 años. Un galardón que valora el esfuerzo de esa juventud empresaria canaria que, con dedicación, hayan creado una empresa fuerte y competitiva, empresas que generan riqueza, crean empleo y valor en las islas. Sin embargo, también reconocen a aquellos que han conseguido mantener con vida y han hecho crecer sus empresas a pesar de las vicisitudes y adversidades que han acontecido, contribuyendo con el fortalecimiento del tejido productivo del archipiélago.