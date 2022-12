La solidaridad adejera vuelve a ser protagonista en Navidad

Adeje/ Empresas, colegios y hoteles del municipio donan productos, juguetes y alimentos al Ayuntamiento.

La solidaridad adejera vuelve a ser protagonista estas navidades. Empresas, hoteles y centros educativos donan productos, juguetes y alimentos al Ayuntamiento para favorecer a las familias más vulnerables. Las familias beneficiarias serán las designadas por el área de Área de Bienestar Comunitario.



La concejal del área, Mercedes Vargas Delgado ha subrayado que "Adeje siempre ha sido un pueblo cercano y solidario, nunca ha perdido esa identidad. Cada Navidad podemos comprobar como las entidades públicas y privadas dan un paso al frente a la hora de ayudar a las personas que más lo necesitan, es por ello que, desde el Ayuntamiento ponemos todos los recursos a disposición y nos convertimos en correa de transmisión entre las familias".

A las donaciones privadas hay que sumar las que realiza el propio Ayuntamiento, el cual en Navidad prepara lotes especiales para que las familias con menos recursos puedan también disfrutar de la Navidad.

Una de las propuestas que ha cobrado mucha fuerza es el proyecto "Mi Abuelo Solidario", iniciativa que nació en 2016 precisamente para ayudar a aquellas familias que atraviesan una situación económica coyuntural, en una de las noches más importantes para la infancia, la noche de reyes. Para poder participar en este proyecto, no hace falta ser una persona mayor, todas las personas que quieran formar parte del mismo, podrán hacerlo de manera libre. Para ello, solo se deberá realizar una aportación económica cuyo importe mínimo es de 20 euros. En este sentido, la empresa TUSAIS SL ha donado 3.000 euros a dicha iniciativa municipal.

Los centros educativos también se suman al carro de la solidaridad. El CEIP Tijoco Bajo ha organizado una recogida de productos de higiene y productos navideños que entregarán al Banco Municipal de Alimentos. Por su parte, el Colegio Costa Adeje realizará un mercadillo solidario, además de donar juguetes y libros.

The Duke Shop organiza durante todo el mes de diciembre una recogida de juguetes y alimentos no perecederos entre sus clientes. De igual forma, el hotel Bahía Príncipe organiza también una recogida de productos a donar al Banco Municipal de Alimentos.

Todas estas donaciones serán recibidas por el Ayuntamiento, entidad que gestionará con rigor, la solidaridad adejera, la cual se incrementa año tras año.

