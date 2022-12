"AJE Under 30", la nueva iniciativa de AJE Canarias

Santa Cruz de Tenerife/ La sede de CEOE Tenerife acogió en la mañana de hoy la rueda de prensa convocada por AJE Canarias con motivo de la presentación de su nuevo proyecto, AJE Under 30.

Este innovador proyecto, impulsado por la Presidencia de AJE Canarias, tiene como objetivo principal el de captar talento joven y potenciar el emprendimiento de aquellos menores de 30 que se han atrevido a poner en marcha sus ideas de negocio.

"AJE Under 30 pretende ser una respuesta organizada a la situación tan grave que está viviendo la juventud en nuestra región", comentaba Agoney Melián, presidente de AJE Canarias. Señalaba que desde AJE Canarias quieren construir una Canarias diferente, una Canarias emprendedora. Abraham Sicilia, presidente de AJE Under 30, recalcaba que "emprender es muy complicado pero lo es aún más cuando eres demasiado joven ya que el tejido empresarial no te da la credibilidad que necesitas para los comienzos precisamente porque son los comienzos".

Por lo que los propósitos de esta organización serán, entre otros: Potenciar y visibilizar el talento de los jóvenes emprendedores, humanizar las organizaciones empresariales acercándose a los más jóvenes, ser un nexo de unión entre los asociados y los empresarios canarios, y ayudar al crecimiento empresarial canario.