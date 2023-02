El Consejo Regional de Veterinarios de Canarias se adhiere a la Red de Alerta Temprana de Canarias para la detección e intervención de especies exóticas invasoras (RedEXOS)

Canarias/ RedEXOS es un proyecto del Gobierno de Canarias para la detección e intervención de especies exóticas con potencial invasor en el archipiélago.

El Consejo Regional de Veterinarios de Canarias ha acordado adherirse como participante en la Red de Alerta Temprana de especies exóticas invasoras (RedEXOS), un proyecto del Gobierno de Canarias para la detección e intervención de especies exóticas en el archipiélago. Este proyecto se apoya en un sistema de información que registra los continuos cambios que se están produciendo en nuestro ecosistema utilizando el concepto de 'Ciencia ciudadana'.

La Red de Alerta Temprana de especies exóticas invasoras está integrada en la Red de Alerta estatal y tiene por finalidad localizar, identificar, analizar, controlar o erradicar los nuevos focos o poblaciones de especies exóticas invasoras en el ámbito espacial de la Comunidad Autónoma de Canarias con el objeto de evitar su establecimiento o expansión.

Esta Red es, además, la encargada de recopilar y coordinar la información sobre la aparición en Canarias de especies exóticas invasoras (EEI), tanto de flora como de fauna, recogidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, en la lista de Especies Exóticas Invasoras preocupantes para la región ultraperiférica de las Islas Canarias o las especies que puedan ser identificadas como tales por la Comunidad Autónoma.

RedEXOS cuenta con un operativo de intervención que actúa en las ocho islas, dependiente de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, y que trabaja en coordinación con las diferentes Administraciones implicadas en la gestión de especies exóticas invasoras, con instituciones del campo de la investigación y la conservación de la naturaleza, especialistas externos y organizaciones no gubernamentales del sector.

La gestión de esta plataforma y la intervención de los recursos de la Red se articulan en torno a la participación pública mediante el aviso de presencia de especies exóticas invasoras o con potencial invasor en Canarias. Tanto el portal web como la aplicación móvil utilizan la colaboración ciudadana como un factor clave para detectar una necesidad de acción, contribuyendo a crear conciencia sobre la necesidad de preservar nuestra flora y fauna nativas. Al mismo tiempo, permite registrar información sobre la distribución territorial de la EEI en las Islas Canarias.

Las invasiones biológicas en islas suponen una de las principales causas de pérdida de biodiversidad. Los ecosistemas aislados tienen una biodiversidad más sensible a las especies no nativas (falta de adaptación a los depredadores, baja diversidad genética y mayor vulnerabilidad a patógenos exóticos). Para las islas oceánicas, como es el caso de Canarias, la vulnerabilidad a las invasiones aumenta considerablemente, lo que lleva a cambios importantes en el ecosistema.

El Consejo Regional de Veterinarios de Canarias pretende apoyar los objetivos de esta Red para distribuir entre todos los centros veterinarios del Archipiélago la información y divulgar el peligro de las especies exóticas invasoras en las Islas.