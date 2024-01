Yanes: "La Unidad de Cuidados Paliativos en el Sur de Tenerife es una necesidad incuestionable"

Tenerife/ Vanesa Díaz, promotora de esta iniciativa, ha logrado recabar más de 1.000 firmas de apoyo en pocos días. El Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió con Vanesa Díaz, vecina del municipio de Arona e impulsora del movimiento social que demanda la creación de una Unidad de Cuidados Paliativos en el sur de Tenerife, tras perder a su padre, que tenía que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife para recibir tratamiento contra el dolor. A la reunión también asistió Carlos Díaz, miembro de este colectivo.



Vanesa Díaz manifestó que "acudo a la Diputación del Común con la esperanza de conseguir dar un empuje a esta causa que debe ser tratada como un asunto prioritario. Una persona que necesita cuidados paliativos no puede esperar, no hay tiempo. Hemos logrado recoger más de 1.000 firmas de apoyo a esta iniciativa en pocos días".

Este colectivo denuncia que hay personas que deben desplazarse diariamente hasta 100 kilómetros para recibir un tratamiento contra el dolor, ya que la Unidad de Cuidados Paliativos está situada en el Hospital del Tórax, junto al de La Candelaria, en la capital tinerfeña. "Los ciudadanos del sur de Tenerife sufrimos un maltrato administrativo", afirma.

Además, Díaz añade que las islas no capitalinas también podrían beneficiarse de una Unidad de Cuidados Paliativos situada en el sur de Tenerife, ya que les ahorraría el desplazamiento hasta la zona metropolitana.

El Diputado del Común, Rafael Yanes, afirmó que la creación de una Unidad de Cuidados Paliativos en el sur de Tenerife es una necesidad incuestionable. "En los últimos 45 años, la población del Área Metropolitana ha crecido un 17%, mientras que la del Sur de Tenerife lo ha hecho en un 357%, lo que exige una actualización del mapa sanitario de la Isla".