El HUC implanta un nuevo tipo de marcapasos sin cables con ventajas para los pacientes

La Unidad de Electrofisiología y Arritmias del servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha incorporado un nuevo tipo de "marcapasos sin cables", por primera vez en la provincia de Tenerife.

Desde este año, se dispone de otro modelo de marcapasos sin cables llamado Aveir™ Single-Chamber (VR) de la compañía Abbott, habiendo realizado el implante de dos dispositivos a dos pacientes del servicio de Cirugía Cardíaca ingresados en la Unidad de Medicina Intensiva con éxito. Hasta la fecha, se disponía de dos modelos de marcapasos sin cables , de los que el centro hospitalario cuenta con amplia experiencia con cerca de treinta implantes.

El nuevo dispositivo presenta algunas particularidades con respecto a los ya existentes como es la posibilidad de "mapeo" preciso para evaluar el posicionamiento más correcto y eficaz antes de su colocación definitiva, la durabilidad de su batería superior a la de los otros dispositivos similares disponibles en el mercado y la presencia de hélice de atornillado para su fijación activa, posibilitando su recuperación y extracción si es necesario (por ejemplo para implantar otro cuando se agote la batería).

Los marcapasos son dispositivos médicos implantables que está disponibles desde hace más de cuarenta años para corregir los trastornos del ritmo cardíaco sintomáticos denominados bradiarritmias y que consisten básicamente en un ritmo cardíaco anormalmente bajo. Los sistemas de marcapasos más comúnmente empleados están compuestos por un generador de impulsos que incluye una batería y la electrónica y uno, dos o tres electrodos que se implantan en las cámaras cardíacas a través del sistema venoso. Están indicados en una serie de situaciones como son el bloqueo cardíaco aurículo-ventricular, el síndrome de disfunción sinusal y algunas otras indicaciones menos frecuentes.

Con el paso de los años, cuando la batería del dispositivo está próxima a su fin de vida útil, se procede a recambiar el generador conservando los mismos electrodos iniciales siempre que sigan en buen estado. Estos dispositivos no están exentos de presentar complicaciones sobre todo a largo plazo, generalmente relacionadas con los electrodos y su durabilidad, como son su disfunción progresiva, las infecciones de los mismos y de las válvulas cardíacas y las infecciones del bolsillo subcutáneo donde se implanta el generador de impulsos.

Marcapasos sin cables

Desde hace unos años y como alternativa a los sistemas de marcapasos clásicos, han surgido los denominados "marcapasos sin cables", que son dispositivos de pequeño tamaño que incluyen el generador y el electrodo de forma compacta y se implantan directamente en la cámara ventricular derecha evitando todas las complicaciones relacionadas con los electrodos antes comentadas.

Estos "marcapasos sin cables" se implantan vía venosa femoral con catéteres específicos que permiten acceder al ventrículo derecho y elegir la posición adecuada de implante del dispositivo. Sus principales indicaciones incluyen a los pacientes que han tenido varias infecciones de marcapasos convencionales, que no tengan acceso venoso en miembros superiores para colocación de electrodos por obstrucción vascular (pacientes con marcapasos previos, portadores de reservorios venosos, etc...) o que tiene alto riesgo de infección del dispositivo por sus comorbilidades.

Estudios recientes han demostrado que la tasa de infección de estos nuevos dispositivos es muy baja. Cuando la batería de estos marcapasos se agota (generalmente más de 10 años después del implante), se puede implantar otro dejando abandonado el previo dentro del corazón.