Sanidad impulsa la concienciación sobre la pérdida de salud que causa el consumo de tabaco

En Canarias, según dijo, fuma el 26,2% de la población mayor de 16 años (el 28,7% de los varones y el 23,7% de las mujeres). En cifras absolutas 466.000 personas en total fuman en nuestra comunidad, de las que 252.000 son fumadores y 214.000 fumadoras.

'No permitas que el tabaco te quite el aliento'

El lema elegido por la OMS para la celebración de este año del Día Mundial Sin Tabaco: "No permitas que el tabaco te quite el aliento", hace referencia a los gravísimos daños que produce el consumo de tabaco en el sistema respiratorio, tanto de los fumadores activos como de los involuntarios.

Entre estos graves daños, según señaló el director general de Salud Pública, está el cáncer de pulmón, cuya principal causa es fumar. La exposición al humo de tabaco ajeno en el hogar o en lugares cerrados también aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. "En Canarias, se registraron 1.400 casos de cáncer de pulmón en 2018. Esta enfermedad está descendiendo en los varones, pero en cambio está aumentando en las mujeres debido a su incremento del consumo de tabaco en los últimos años", agregó.

En el caso de la Enfermedad Obstructiva Crónica, conocida como EPOC, fumar tabaco también es la causa principal. Se trata de una patología muy limitante y que conduce a una muerte prematura. El riesgo de desarrollar EPOC es particularmente alto entre las personas que comienzan a fumar a una edad temprana, ya que el humo del tabaco retrasa significativamente el desarrollo pulmonar.

En Canarias hay una prevalencia de un 7% de personas con EPOC, algo inferior a la media española (10,1%). A estas enfermedades terribles se suman los efectos ya conocidos del tabaco sobre el corazón, el sistema circulatorio y las enfermedades tumorales en otros lugares del organismo humano.

Antonio Torres explicó que el programa de tabaquismo abarca tres grandes áreas de actuación: la promoción de espacios libres de humo, la prevención del consumo de tabaco, y la promoción de una vida libre de tabaco.

ITESplus

En cuanto a la prevención del consumo de tabaco, destaca el Programa ITESplus, que el año pasado obtuvo el reconocimiento de buenas prácticas sanitarias dentro del Sistema Nacional de salud, y que en esta edición cumple 19 años de desarrollo y aplicación en los centros docentes de Canarias.

En el último curso lectivo han participado en ITESplus un total de 103 centros docentes de toda Canarias, con alrededor de 22.500 alumnos y más de 800 docentes y coordinadores de centros. Trabajan con talleres interactivo para aportar información adaptada a la edad de los alumnos, modificar valores y actitudes erróneas frente al tabaquismo y proporcionar habilidades a los jóvenes para poder vivir una vida sin tabaco.

Después de terminar el programa, en 4º de la ESO, la proporción de fumadores entre los participantes es un 50% menor que entre la población adolescente que no ha hecho el ITESplus (8,2% frente a 15,6%). La proporción de fumadores diarios entre 14 y 15 años es cinco veces menor en los alumnos del ITESplus.

En cuanto a la promoción de una vida libre de tabaco, desde el Programa de Tabaquismo de la DGSP se abordan dos líneas de trabajo: la promoción de la salud y el programa de ayuda al fumador.

La promoción de la salud se realiza básicamente a través de la estrategia de Los Círculos de la Vida Saludable. El objetivo es incentivar a los fumadores a realizar un intento serio para dejar de fumar gracias a la estrategia, diseñada para promover un cuidado integral de la salud. Este programa ha obtenido también el reconocimiento de Buenas Prácticas del Ministerio de Sanidad.

PAFCAN

El Programa de Ayuda al Fumador de Canarias (PAFCAN), promociona el cese del consumo en los fumadores actuales. Se puso en marcha en 2014 y se lleva a cabo por profesionales de los centros del Servicio Canario de la Salud. Implica dos acciones: la formación de los profesionales sanitarios y la financiación de los tratamientos para la deshabituación del paciente fumador.

La formación de profesionales se realiza a través de cursos específicos, de los que se han realizado ya 38 ediciones y en los que han participado 670 profesionales, tanto de medicina (324) como de enfermería (346). En la actualidad hay 853 profesionales de las siete áreas de salud que participan en el programa PAFCAN, y está previsto llegar a 1.000 en este año 2019.

En cuanto a la financiación, PAFCAN cubre el 50% del coste de los tratamientos farmacológicos empleados en el paciente fumador para su deshabituación. Desde su inicio en 2014 han participado en el PAFCAN 9.524 (53% mujeres y 47% varones). El 41% de los pacientes que han terminado el tratamiento de tres meses se han mantenido sin fumar al cabo de un año.

La participación en este programa de las oficinas de farmacia a través de sus respectivos colegios profesionales ha sido decisiva para la consecución de estos objetivos, plasmados en el convenio de colaboración firmado a finales del año pasado para mantener la colaboración en el futuro. Han hecho alguna dispensación en el programa 608 farmacias de toda Canarias. (hay unas 800 farmacias en Canarias).

2.000 carteles y medidores de monóxido de carbono

Para la celebración del Día Mundial Sin Tabaco de este año se van a distribuir 2.000 carteles de la OMS con el Lema "No dejes que el tabaco te quite el aliento", folletos del PAFCAN, folletos del Programa ITESplus, discos calculadores del ahorro que representa dejar de fumar, y aparatos medidores de monóxido de carbono a todas las gerencias de Atención Primaria.