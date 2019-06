El Consejo de Colegios Farmacéuticos de Canarias promueve buenas prácticas para evitar malas experiencias durante el verano

Esta iniciativa arrancará en todo el Archipiélago el próximo viernes 21, con la edición en formato digital para redes sociales de distintas acciones que recogen consejos útiles en cinco grandes bloques: 'Viaja con salud', 'Tu piel y tus ojos no te olvidan', 'Que no te piquen', 'Come seguro' y 'Que no te pille la ola'.Manuel Ángel Galván declaró que "la campaña va a incidir sobre todos y cada uno de los puntos en los que se manifiesten posibles problemas de salud en el verano como puede ser la exposición solar, los rayos ultravioletas, no solo en la piel o salud ocular sino también pudiendo desarrollar cualquier tipo de cáncer. Por eso los farmacéuticos, como expertos en medicamentos y agentes sanitarios, trabajaremos en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad".El bloque con el que se iniciará la campaña el 21 de junio será el de 'Viaja con salud', donde se recomienda la adopción de precauciones antes, durante y después del viaje. Entre ellas, figuran la de portar un botiquín básico, como medida de autoprotección".

El 1 de julio se darán a conocer las recomendaciones relacionadas con la fotoprotección y los medicamentos fotosensibles. En ella, destacan la importancia de adoptar medidas con las que protegernos del sol, especialmente en lo relacionado con nuestra piel y nuestros ojos. También comprobar si algún medicamento de los que consumimos de manera habitual durante todo el año puede provocarnos reacciones negativas en caso de exponernos al sol.

Las picaduras centrarán el bloque que se dará a conocer el 15 de julio, especialmente las relacionadas con los mosquitos. En el caso de que el destino estival escogido sea de playa, también se debe prestar especial atención a las medusas. O a las garrapatas en el caso de que se elija el campo para pasar nuestras vacaciones estivales.

Silvia Alonso Sotorrío explicó que "lanzamos dos acciones concretas, la primera es 'Tu piel no olvida'. Hay muchos datos importantes que debemos tener en cuenta como que se producen 6000 casos de cáncer anuales con un incremento del 7%. De hecho tres de cada 10 españoles podemos desarrollar un tipo de cáncer de piel. Al estar expuestos al sol sin protección provoca efectos nocivos en la piel como quemaduras, fotoenvejecimiento o cáncer. Canarias es una región expuesta a un alto índice de radiación al estar más cerca del ecuador. Los farmacéuticos son profesionales cercanos y accesibles, muy preparados, que ofrecen a la población diversas recomendaciones sobre fotoprotección y cáncer de piel. Además, cuando los pacientes acuden a las oficinas de farmacia para retirar su medicación, les indicamos si alguno de los medicamentos que toman (tanto tópico como oral), es fotosensibilizante". Alonso Sotorrío añadió que "también contamos con otra campaña interesante, 'Que no te piquen' puesto que en verano y debido al aumento de las temperaturas hay un aumento de la población de mosquitos, por lo que vamos a ofrecer una serie de consejos básicos para prevenir las picaduras y cómo actuar una vez que esta se producen".

El 29 de julio se divulgarán consejos para frenar las intoxicaciones alimentarias durante el verano, una estación en la que las bacterias pueden crecer de manera más rápida debido al calor y a la humedad. Por esa razón, hay que prestar mayor atención a la hora de manipular y consumir los alimentos. Al comer fuera de casa más de lo habitual en la época estival, también se recomienda maximizar las precauciones para evitar posibles infecciones alimentarias.

Sobre estos asuntos incidió María Jesús Oliver, quien afirmó que "vamos a hacer hincapié en la hidratación y las toxiinfecciones alimentarias que son más comunes en estas épocas de calor, tanto fuera como dentro de nuestro hogar y estando muy pendientes de mujeres embarazadas, ancianos y niños que son quiénes más están expuestos durante el verano. Por eso enviaremos a las oficinas de farmacia diversos folletos divulgativos donde explicaremos con claridad diversos hábitos que debemos poner en práctica. También es importante la hidratación en estos grupos de riesgo y en los deportistas por lo que dispondrán también de unos folletos básicos con recomendaciones durante el verano".

El último bloque de esta iniciativa saldrá a la luz el 12 de agosto, donde se darán a conocer medidas de autoprotección ante posibles olas de calor. Estos fenómenos, habituales durante el verano, incrementan el riesgo de complicaciones graves en personas con determinadas condiciones fisiopatológicas o polimedicadas. Por ello, se ofrecerán recomendaciones sobre cómo actuar ante un golpe de calor, hidratarse de manera abundante ante temperaturas extremas, cómo prevenir los taponamientos y otitis en el agua del mar o la piscina y cómo conservar los medicamentos que tenemos en casa durante la época estival.