Los canarios engordarán entre 2 y 5 kilos durante las Navidades

Canarias/ En estas fechas tan marcadas en el calendario, llenas de celebraciones con amigos, compañeros de trabajo o familiares, es importante ser conscientes de lo que comemos y bebemos, para no llegar a enero con un susto al subirnos a la báscula. El Informe sobre el Estado de Salud en España 2019, elaborado por la Comisión Europea (CE), recoge algunos datos importantes sobre la salud de los españoles, con el objetivo de facilitar a los responsables políticos la información, los conocimientos técnicos y las mejores prácticas en materia de sistemas de salud.



Y es que los españoles, según el informe, estamos por debajo de la media de la Unión Europa en cuanto a gasto sanitario público. Sin embargo, gozamos de mejor salud que el resto de europeos, pues tenemos la esperanza de vida más alta de la UE, que alcanzó en el año 2017 los 83,4 años. Por el contrario, la tasa de obesidad ha aumentado entre los adultos, ya que 1 de cada 6 españoles tenía obesidad en 2017, un incremento con respecto al año 2001 en el que la cifra era de 1 de cada 8.

Las estimaciones sugieren que más de un tercio de las muertes en España pueden atribuirse a factores de riesgo evitables, entre los que se incluyen el consumo de tabaco, la mala alimentación, el consumo de alcohol y el sedentarismo. En todos, España está por encima de la media de la UE. Alrededor del 16% (67.000) del total de muertes en 2017 puede atribuirse únicamente al tabaquismo (directo y pasivo). Mientras, los riesgos relacionados con la alimentación como son la escasa ingesta de vegetales, el consumo elevado de azúcar y sal o de procesados, suponen el 12% (52.000) de las muertes. Asimismo, cerca del 8% (32.000) puede atribuirse al consumo de alcohol y el 2% (9.500) a la escasa actividad física.

La Navidad engorda, a cada canario, un mínimo de 2 kilos

Expertos del Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO) afirman que, en estas fechas tan señaladas y ajetreadas con múltiples celebraciones, los canarios engordan una media de entre 2 y 5 kilos. Una sola comida de Navidad puede suponer entre 2000 y 2500 kilocalorías, el equivalente a un día completo de dieta normal. Lo ideal es que no sobrepase el 30% de la ingesta calórica diaria, es decir entre 450-750 kilocalorías en función del sexo, el peso, la edad y actividad física de la persona. Si a esto además le añadimos que son días en los que en caso de realizar deporte de manera rutinaria, lo dejamos aparcado, el consumo de calorías que hacemos es menor.

Por esta razón, los expertos recomiendan cuidar y planificar minuciosamente los menús de estos días, dando prioridad a platos ligeros y digeribles. Es importante calcular las cantidades para evitar repetir o tirar de las sobras en los días siguientes y realizando una compra adecuada. En caso de salir a comer fuera de casa, algo inevitable entre compromisos de cenas de empresas, comidas con amigos, compañeros de equipos deportivos... también es importante elegir un sitio con cocina de calidad y evitar el consumo excesivo de alcohol.

Asimismo, un informe realizado por Acierto.com revela que los españoles destinamos 1.900€ al año en bares y restaurantes. Un dato que no sorprende si tenemos en cuenta que nos encontramos a la cabeza de países con mayor densidad de este tipo de establecimientos, con hasta 260.000 bares (uno por cada 175 personas). El 42% de los consumidores reconoce haber acudido a un restaurante de autor alguna vez, mientras que el 17,5% dijo que no, pero que le encantaría. Los números del informe también desvelan la frecuencia con la que van: el 40% dice hacerlo habitualmente o una vez cada tres meses, y como es lógico, en Navidad cumpliremos con más salidas a bares y restaurantes de lo normal.

Solo 1 de cada 10 españoles llevan una vida saludable

Según el informe de Acierto.com, solo el 10% de la población española ajusta su dieta a una alimentación saludable. Esto supone ingerir cinco piezas de verdura o fruta al día, desayunar de manera equilibrada y sin la presencia de elementos como la sal o el azúcar (en grandes cantidades), así como completar con legumbres la base de la nutrición semanal. A ella se le deben incorporar, en su justa medida, elementos como la carne y, en mayor proporción, el pescado que aporta algunos ácidos grasos esenciales.

Sin ir más lejos, los datos avalan que los españoles no cuidamos nuestra alimentación, pues el negocio de comida rápida a domicilio sigue en auge, gracias a los servicios de reparto y al controvertido 'delivery', que ya generan más de 600 millones de euros al año, un 25% más que el año anterior y que supone el 15% del total de la facturación de su sector.

En definitiva es un asunto que preocupa a más de la mitad de los españoles y que, además, repercute directamente sobre nuestra salud. Y lo hace hasta tal punto que no son pocas las aseguradoras que premian a aquellos clientes que se cuidan más. Comer bien conlleva múltiples beneficios para la salud y los expertos sanitarios lo saben. Por ello, tener a tu disposición médicos, nutricionistas, dietistas y otros especialistas en alimentación y actividad física, ayudarán a realizar un plan de vida saludable acorde a las necesidades de cada uno.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)