La sección sindical CCOO en Aeromédica Canaria en Ambulancias Tenerife denuncia que los trabajadores/as carecen de medios y protocolos de actuación frente al covid-19

Según denuncian, carecen de los equipos de protección individual (EPIS), mascarillas FFP2 o FFP3, soluciones alcohólicas para desinfección de manos, protección ocular ajustada, batas impermeables y protocolos de desinfección de las unidades en caso de traslado de pacientes con sospecha o confirmados de COVID-19, recomendaciones de Sanidad que, aseguran "tiene que asumir y es responsabilidad de la empresa Aeromédica Canaria" quien actualmente presta el servicio de Urgencias en Tenerife Sur y Gran Canaria. Desde la sección sindical aseguran "esto es hecho de total irresponsabilidad y temeridad hacia sus trabajadores/as y el servicio que prestan a la ciudadanía" y recuerdan que esta empresa no se a presentado a los concursos públicos para la nueva concesión, por lo que entienden que con este tipo de actos es que "no les importa lo mas mínimo la salud de sus trabajadores/as ni la de los pacientes que asistimos, ya que en breve dejaran de prestar el servicio."

Enrique Espi manifiesta "los trabajadores/as están desamparados ante esta situación ya no solo por no disponen de los medios adecuados y protocolos de actuación, si no que se esta obligando por parte de la sala 1-1-2 a asistir y trasladar a pacientes con sospecha de COVID-19 poniendo en riesgo la salud de los mismos y ayudando a la propagación del virus cuando lo que se pretende es lo contrario"

Además, asegura que están haciendo servicios los trabajadores/as que posiblemente se vieron expuestos a casos de COVID-19 y no se les está realizando un seguimiento como correspondería en estos casos, por parte de Aeromédica Canaria, y según asevera, lo que es aún peor es que "no se está informando a estos trabajadores/as de los casos que si dieron positivo al COVID-19 para que se tomen las medidas oportunas para evitar la propagación del virus"