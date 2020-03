Sanidad comenzará "inmediatamente a hacer pruebas rápidas a todas las personas con síntomas"

Simón ha reconocido que la "inmediata" introducción de los test rápidos de diagnóstico del coronavirus "puede incrementar sustancialmente los positivos", al aflorar un gran número de casos que hasta ahora no habían sido confirmados ante la incapacidad de realizar las pruebas. Sin embargo, esta circunstancia no debería suponer que crezca sustancialmente el número de casos graves.

Nacional/ El Ministerio de Sanidad ha asegurado este miércoles que los test rápidos para detectar positivos de coronavirus "van a llegar en cantidades grandes muy rápidamente". "Se va a empezar inmediatamente a hacer las pruebas a todas las personas con sintomatología, no sé si mañana o pasado mañana", ha asegurado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Así, con la ampliación de las nuevas pruebas diagnósticas, Sanidad no espera una "avalancha" de casos graves, sino el mismo porcentaje de pacientes que requieren ingresar en UCI, que se sitúa en el 5,6% en estos momentos. 774 personas están este miércoles ingresadas en la UCI, un 37% más que un día antes. Esta es, quizá, la cifra más preocupante.

"Si se incrementan los casos, en cifras brutas puede haber más casos en UCI, pero no un porcentaje mayor. Si empezamos a detectar muchos casos leves, el número bruto de casos en UCI será similar, pero porcentualmente bajará. Hay que interpretar los datos con mucho cuidado. El número que nos interesa es el dato bruto, cuántos pacientes están en UCI", ha argumentado, reconociendo que las unidades de cuidados intensivos en algunas comunidades autónomas se encuentran "muy saturadas, con un nivel de estrés muy importante".

¿Cómo ayudará el diagnóstico precoz?

Según ha informado el Ministerio de Sanidad, el objetivo es que estos test se realicen a una población más amplia, tanto a colectivos vulnerables como a aquellas personas que permanezcan en régimen domiciliario que presenten sintomatología. "Supondrá un gran avance en el diagnóstico precoz de la enfermedad", asegura el Ministerio.

Simón ha resaltado que estos test se van a poner en marcha una vez sean validados en el Centro Nacional de Epidemiología, y que ya ha llegado un primer volumen "en cantidades muy importantes". "Con este mecanismo recuperaremos algunos de los problemas que había, de mucha gente que se retrasaba el poder hacerles el test", ha apuntado.

El experto ha detallado que los primeros test rápido se van a realizar en una muestra representativa para valorar "la posible transmisión comunitaria y establecer cómo de diseminada está la transmisión del virus".

¿Habrá más equipos de protección para el personal sanitario?

Respecto a la falta de equipos de protección para personal sanitario, Simón ha declarado que "muchos hospitales están sufriendo problemas para continuar con el abastecimiento de algunos recursos básicos de protección personal, que a día de hoy se está solventando". "Es muy posible que en los próximos días tengamos suficientes equipos de protección personal para no tener que ir con esa tensión. Estamos trabajando en ello", ha añadido.

"No tenemos un exceso pero se está solventando, hasta el día de hoy se está manteniendo el abastecimiento", ha afirmado Simón, que ha recalcado que este problema "afecta a todos los países" debido a que la producción mundial se ha tenido que ir adaptando "a un exceso de demanda" comparada con la capacidad de producción previa a la pandemia.

¿Cuántos nuevos casos ha habido en las últimas 24 horas?

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este miércoles un total de 13.716 casos de coronavirus, 2.538 nuevos, un 18% más en las últimas 24 horas, y 558 fallecidos. De los pacientes ingresados, 774 pacientes se encuentran en UCI y hay 5.717 hospitalizados, una tasa del 42%. La tasa es de 28 infectados por 100.000 habitantes.

Simón ha destacado que el incremento de casos está "por debajo de lo observado en semanas anteriores", aunque ha puntualizado que se han producido cambios en las definiciones de caso, por lo que ha pedido "mucha prudencia" para valorar esta ralentización de contagios.

¿Se va a adoptar alguna medida para las residencias de ancianos?

En relación con el fallecimiento por coronavirus de 17 ancianos en la residencia para mayores Monte Hermoso, ubicada en Madrid, Simón ha explicado que se está trabajando en un procedimiento para intentar reducir los riesgos asociados a estos centros, y proveerles de recursos y mecanismos a tal efecto.

Ha recordado que si el virus es contraído por personas de la tercera edad el impacto es mucho mayor, por lo que hay que usar todos los medios disponibles para su protección, algo que se debía hacer antes y "ahora con más razón".

La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias de investigación penal a raíz de una denuncia de la asociación del Defensor del Paciente en relación con la muerte de los 17 ancianos en la residencia Monte Hermoso. Fuentes fiscales han informado de que el ministerio público ha abierto diligencias para determinar si se ha cometido algún delito.

¿Se podrán habilitar hoteles y hospitales de campaña?

En otro orden de cosas, Simón no ha descartado que se habiliten lugares no sanitarios para albergar a pacientes leves, como está ocurriendo desde este miércoles en Madrid. "Hay muchas opciones, no estamos descartando ninguna. Estamos valorando opciones que hasta ahora ni siquiera se nos habían ocurrido", ha afirmado, tras ser preguntado acerca de la posibilidad de habilitar hoteles u hospitales de campaña.

"Todas estas opciones pasan por muchas posibilidades, como algunos recursos del Ministerio de Defensa, la medicalización de algunas instituciones que pueden no ser sanitarias pero que se pueden adaptar rápidamente para ciertos pacientes, recursos humanos que se puedan incorporar al sistema...", ha pormenorizado.

Aplausos a todos los sectores involucrados en la crisis

Finalmente, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha propuesto a los ciudadanos dedicar cada día sus aplausos a los miembros de un sector profesional diferente implicado en la lucha contra el coronavirus además del sanitario. Este miércoles, por ejemplo, a las fuerzas de seguridad.

"Hoy podríamos hacer el homenaje a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y mañana a otros", ha sugerido Simón, quien ha querido mostrar su gratitud a todos los profesionales sanitarios volcados estos días en la batalla al coronavirus y a los ciudadanos que les rinden su reconocimiento a las 20:00 horas saliendo a sus ventanas y balcones a aplaudir.

"Pero no somos solo nosotros", porque sus compañeros de los Ministerios de Defensa, Interior y Transportes también están "trabajando muy duro" en esta lucha, ha recalcado.