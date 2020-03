La sección sindical CCOO en Aeromedica Canaria en Ambulancias Tenerife denuncia que la empresa Aeromédica Canaria deja en total desamparo a todos sus Trabajadores/as

CCOO en Aeromédica Canaria en su concesión de Ambulancias de urgencias de Tenerife Sur, manifiestan que "la empresa Aeromedica Canaria no se esta dando por aludida y no procede con la responsabilidad que le obliga la legislación vigente", y aseguran que "desde CCOO siguen considerando esto no solo una temeridad, si no, un delito contra los trabajadores/as y los ciudadanos, en el que, a su entender, debe actuar de oficio la fiscalía y la inspección de trabajo con carácter urgente tal y como ya manifestaron".

Enrique Espi manifiesta "Que como consecuencia de la denuncia pública en algunos medios de comunicación, Gestión Sanitaria de Canaria (GSC), trato de callar las denuncias que se estaban produciendo, repartiendo por cada ambulancia dos únicos kits de protección individual (EPIS) precintados y que supuestamente eran para COVID-19, todo esto con la orden de no desprecintarlos sin la autorización del medico de la sala del 1-1-2, casualmente se tuvo que utilizar estos kits en un servicio, y cual fue nuestra sorpresa, NO ERAN KITS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) VALIDOS PARA COVID-19 y este hecho fue transmitido a los responsables que repartieron dicho material"

Según Enrique Espi "es una clara tomadura de pelo a los trabajadores/as, y se ha vuelto a poner en riesgo a estos, en el día de hoy GSC sustituyo dichos Kits por unos que en teoría cumplen la norma para el COVID-19, este tipo de hechos demuestran la clara incompetencia o falta de atención de una empresa publica como GSC a la hora de gestionar esta situación de emergencia Sanitaria Nacional por Covid-19,".

También manifiestan desde dicha sección sindical de CCOO, que agradecen que GSC, aunque inicialmente se equivocaran, "no queremos pensar lo contrario", y que al día siguiente, ósea hoy corrigieran el error sustituyendo los Kits de protección individual (EPIS) Según afirman "por unos validos supuestamente, ya que vienen precintados y se han podido comprobar aún, son los únicos que están haciendo algo por la protección de los trabajadores/as y este acto es de agradecer en los tiempos que corren, pero que tienen la obligación de ser críticos ante esta situación, y no pueden entender como una empresa publica se esta haciendo cargo de los Equipos de Protección Individual (EPIS) de los trabajadores/as, con los costes económicos que esto implica, cuando la empresa Aeromedica Canaria es la que tendría que costear esos gastos, y recuerdan que esta empresa se esta ahorrando una subida salarial de los trabajadores/as por que no esta aplicando las subidas salariales que tienen estipuladas, actitud que refuerza lo que dijeron ayer" y aseguran que "no les importa lo mas mínimo la salud de sus trabajadores/as ni la de los pacientes que asistimos, todo esto motivado porque en breve dejaran de prestar el servicio" y añaden que "es mas importante para la empresa Aeromedica Canaria la cuestión del beneficios económico, que todo los referente a la salud y seguridad de sus trabajadores/as".

El secretario de la Sección Sindical, Enrique Espi manifiesta "los trabajadores/as están desamparados ante esta situación, ahora no estamos pidiendo que se aplique la subida salarial que no se nos esta aplicado, consideramos que este no es el momento, ahora estamos reclamando medidas de seguridad, equipos de protección individual suficientes y homologados para esta situación de COVID-19 y protocolos de actuación para proteger a nuestros trabajadores/as y a la ciudadanía, una obligación de la que se tiene que hacer cargo la empresa Aeromedica Canaria SL y que el SCS y GSC obligar a que se depuren responsabilidades y/o se rescinda el contrato por la vía de urgencia".