Sanidad refuerza el servicio sanitario terrestre con un aumento de ambulancias y la renovación completa de su flota

Canarias/ Canarias renueva por completo la flota de ambulancias tras la adjudicación de los nuevos contratos para la gestión del servicio sanitario en las Islas, tanto urgente (SUC) como no urgente (TSNU) realizada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias.

El nuevo concurso para la gestión del servicio de transporte sanitario contempla la actualización de precios y la mejora de los recursos, así como un incremento en el número de ambulancias, hasta alcanzar las 378 unidades. El presupuesto supera los 185 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2023, aunque la duración podría prorrogarse hasta un máximo de 6 años.Este dimensionamiento de unidades recoge las necesidades del incremento de los recursos en función de la demanda de servicios por núcleo poblacional, recogidas en el Plan Regional de Urgencias de Canarias (PLUSCAN).

El transporte urgente prestado por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) pasa a disponer de 120 unidades, sumando 11 nuevas unidades y una ampliación en el horario de servicio en otras 8 ambulancias. El SUC contará con ambulancias de soporte vital básico (ASVB) y ambulancias de soporte vital avanzado (ASVA), donde se incluyen las medicalizadas y sanitarizadas.

En lo que respecta al Transporte No Urgente, la flota pasará a disponer de 258 recursos, 24 unidades más, lo que supone un incremento del 10%.

Servicio de Urgencias Canario (SUC)

Las primeras ambulancias del SUC empezarán a operar mañana en Tenerife y Gran Canaria y paulatinamente se irán sumando el resto de recursos en todas las Islas hasta completar la renovación de la flota.

Tenerife contará con 40 ambulancias, 30 de soporte vital básico (ASVB) y 10 de soporte vital avanzado (ASVA).

Las mejoras contemplan 2 nuevas ASVA en Arona y Santiago del Teide y 2 nuevas ASVB en San Miguel y Puerto de la Cruz, además de ampliación de horario en 6 ASVB situadas en Tíncer y Añaza (Santa Cruz de Tenerife), Granadilla, Tamaimo (Santiago del Teide), Puerto de la Cruz y Parque Nacional del Teide.

En La Palma se mantienen las 9 ambulancias (7 ASVB y 2 ASVA), igual que en La Gomera, con 6 (5 ASVB y 1 ASVA) y El Hierro con 3 (2 ASVB y 1 ASVA), islas donde se consolidan los recursos que se incorporaron durante los últimos años del anterior concurso, pero con mejores prestaciones.

En Gran Canaria el SUC pasará a contar con 44 las ambulancias, 4 nuevas ASVB 24 horas ubicadas en Arucas, Canalejas (LPGC), Telde y Vecindario. Por tipo de recursos, la Isla contará con 35 ambulancias de soporte vital básico (ASVB) y 9 ambulancias de soporte vital avanzado (ASVA).

En Lanzarote se incorporan dos nuevas ambulancias de soporte vital básico (ASVB) que prestarán servicio 24 horas en Arrecife y Tías. De esta manera la Isla cuenta ahora con 7 ASVB que junto a las 2 ambulancias de soporte vital avanzado (ASVA) hacen un total de 9.

En Fuerteventura van a operar también 9 ambulancias del SUC (7 ASVB y 2 ASVA), con una nueva ASVB en Corralejo y el aumento de horario en otras 2 ASVB localizadas en Puerto del Rosario y Costa Calma, que pasan de 12 a 24 horas.

Mejoras en equipamiento

Además del nuevo dimensionamiento de la flota, hay que destacar las mejoras en el equipamiento técnico de los vehículos, que incorpora material de telemedicina de última generación con posibilidad de trasmisión de datos; equipos DESA en todos los recursos sanitarios, incluidos los de transporte sanitario no urgente; unidades bariátricas para el traslado de pacientes obesos; posibilidad de mejorar el equipamiento de las ASVB con electromedicina para posibilitar que se factible la medicalización del recurso en caso necesario y mejora en el carrozado de los vehículos para mayor versatilidad.

Asimismo, se incluye un equipamiento para control de flota y hardware para destinado a la implantación de Historia Clínica Digital. Además, se sustituye la tecnología analógica por la digital (TETRA) y se incorpora la tecnología móvil con datos. En concreto, la incorporación de las nuevas flotas de vehículos para el transporte urgente y no urgente supone un salto cualitativo a nivel técnico centrado en la plena integración con la red de Emergencias del Gobierno de Canarias (RESCAN), facilitando la comunicación bajo situaciones extremas y permitiendo mayor agilidad, precisión y disponibilidad en las comunicaciones; un seguimiento permanente e individualizado de la ruta de todos los vehículos, visualizando, en un entorno unificado, toda la flota de vehículos de transporte sanitario y pudiendo interactuar con ellos en todo momento.

Otra novedad está relacionada con la incorporación de dispositivos móviles y tabletas de última generación para facilitar la digitalización de la información y optimizar la coordinación entre el personal de los recursos, la sala de coordinación y el centro hospitalario de referencia, lo que redundará en una mejor y más precisa atención a las situaciones de urgencia.