El Hierro/ El Cabildo de El Hierro y la Dirección Insular del Área de Salud han dado cuenta hoy lunes, 11 de enero, de la situación de los centros sociosanitarios herreños en relación con la Covid.

El propio presidente insular, Alpidio Armas; el director del Área de Salud de El Hierro, Tomás Morales, y el director insular de Seguridad y Emergencias, Néstor Padrón, fueron los encargados de informar sobre el estado de los mayores alojados en las residencias de la isla de El Hierro, dependientes del Cabildo, y, en particular, en el Centro Sociosanitario de Echedo, con 16 afectados asintomáticos por Covid en estos momentos, según datos a 8 de enero facilitados por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. En total, El Hierro cuanta con 22 enfermos positivos por Covid19, según esa misma fuente oficial y esa misma fecha.



Precisamente el brote de la afección en la residencia de Echedo centra gran parte de la atención y el esfuerzo de contención contra el virus tanto del personal del Cabildo como de la Consejería de Sanidad en El Hierro.

Así, Tomás Morales explicó que se ha adoptado la sectorización y separación total entre usuarios positivos y negativos por Covid en Echedo como la solución más óptima en estos momentos para contener este brote y minimizar sus efectos, algo que se contempla en el propio Plan Insular frente a la Covid puesto en marcha por el Cabildo herreño desde el pasado mes de marzo.

De esta manera, los positivos se encuentran en estos momentos en las instalaciones del Centro Cultural de Echedo y los negativos en la residencia, ambos edificios cercanos entre sí y estos a su vez a escasos kilómetros del Hospital Insular Nuestra Señora de Los Reyes, al que se trasladarían enfermos en caso necesario, como ya ha ocurrido con dos de ellos.

Esta separación por zonas tanto de los usuarios como de los trabajadores (los que atienden en uno de los edificios no pueden acceder al otro y viceversa) es la medida más óptima en estos momentos desde el punto de vista sanitario, explicó. Desde que se inició este brote, justo cuando comenzaba el proceso de vacunación y tras 9 meses de haberse mantenido libre del virus las residencias herreñas, se da una atención médica directa en el centro de Echedo durante las 24 horas del día, con un médico y un enfermero del SUC de manera presencial en el centro controlando el estado de los usuarios en todo momento y manteniendo informados a los familiares.

Sanidad confirmó a su vez que continua el proceso de vacunación en El Hierro, con 80 personas vacunas en estos momentos. Un proceso que se intensificará a partir de esta semana con vacunación diaria: están previstas 84 vacunaciones a partir de hoy entre el personal sanitario y de las residencias, así como el de pacientes de "grandes complejidades", que se unirían a los usuarios de residencia ya vacunados, sanitarios y enfermos renales. Asimismo, este fin de semana llegarán las vacunas para administrar la segunda dosis a los primeros 20 vacunados en la residencia de El Pinar.

Precisamente, este proceso de vacunación y el trabajo preventivo que se lleva a cabo es la gran esperanza frente a la Covid a nivel mundial y también en la isla de El Hierro, tal y como manifestó Alpidio Armas.

El presidente puso en valor el trabajo desarrollado por el personal sociosanitario de El Hierro, ONGs y del área de Seguridad y Emergencias del Cabildo y todo el personal público insular, "a los que nos une la lucha contra esta pandemia y la salvaguarda de la salud y vida de la población de El Hierro y, en particular, los más vulnerables, nuestros mayores y personas con patologías previas".

Armas aclaró que no es cierto las informaciones que se están vertiendo con intereses políticos en la isla y recordó que lo que necesitan en estos momentos los herreños es tener la seguridad de que existe duro trabajo, coordinación y aplicación de los protocolos necesarios para hacer frente al virus en territorio insular. "Se trata de críticas infundadas que no atentan sobre el actual equipo de Gobierno insular sino contra aquellos que llevan luchando sin descanso desde marzo para protegernos a todos y a nuestros mayores frente a esta pandemia en la isla, por lo que resultan intolerables y de bajeza política", dijo.

Alpidio Armas declaró que ha existido una excelente coordinación interadministrativa, puesta de manifiesto con la creación del Comité Covid de El Hierro (hoy ha vuelto a reunirse) y que la isla se ha adelantado a adoptar medidas como acopio de material sanitario, formación continua al personal sociosanitario y una contratación extra sin antecedentes en la isla en este ámbito, con 90 nuevas contrataciones.

PLAN INSULAR FRENTE A LA COVID

El director insular de Seguridad y Emergencias del Cabildo de El Hierro, Néstor Padrón, recordó que el Plan de Actuación insular frente a la Covid arranca desde marzo de este año con el visto bueno de Salud Pública. Un documento de trabajo en el que se desarrollan las actuaciones frente a la pandemia de 60 páginas que ha sido flexible, adaptándose a las distintas circunstancias y decretos de cada momento, con hasta 7 actualizaciones.

En ese Plan se establecen tanto las medidas generales preventivas en los centros sociosanitarios como los protocolos que se establecen en el caso de que aparezcan positivos por Covid.

Entre las primeras, el Cabildo cuenta con un almacén logístico de material desde el que se ha distribuido 20.000 mascarillas, 2.000 EPIS y 500 pantallas protectoras para los profesionales y personal relacionado con la atención a la crisis sanitaria en la isla, estableciendo un protocolo para la retirada de este material.

También se han llevado a cabo simulacros de actuación entre los meses de septiembre y octubre para el personal al frente de las residencias, se han establecido protocolos de coordinación de este personal con agentes externos que en determinado momento podrían relacionarse con los centros (el propio personal sanitario, ONGs, proveedores y familiares) y actuaciones de control con hasta 3 desinfecciones diarias en estas instalaciones, procediendo a la sectorización durante muchos meses preventiva utilizando el Hotel Balneario Pozo de La Salud.

El presidente dio cuenta a su vez de la intensa formación extra recibida por el personal con apoyo de la Consejería de Sanidad, de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología y del Área de Seguridad y Emergencia del Cabildo de El Hierro.