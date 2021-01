La Guardia Civil intensifica el control de medidas de protección y contención del Covid-19 en Fuerteventura

Los dispositivos se realizaron de forma itinerante en la zona norte de Fuerteventura, recorriendo las zonas de mayor conflictividad en lo que se refiere a la concentración de personas y afluencia a locales de ocio.

Apoyados por el Grupo de Intervención Rápida (G.I.R.) de Puerto del Rosario, y agentes de la Policía Local de La Oliva, el dispositivo finalizó con 40 denunciados por no portar o no llevar correctamente la mascarilla para evitar las emisiones de boca y nariz; 2 denunciados por no respetar las limitaciones horarias por permanecer de forma injustificada en la vía pública; y 2 denuncias a un local por servir copas a los clientes más allá del horario de cierre establecido.

Esta intensificación de los dispositivos policiales de contención y prevención del Covid-19 en la zona norte de Fuerteventura se mantendrá debido al aumento de casos reportados en la última semana en la localidad de la Oliva.