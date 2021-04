El Colegio de Podólogos de Canarias se suma al manifiesto de las profesiones sanitarias en el Día Mundial de la Salud

El Manifiesto fue difundido ayer por los Consejos Generales de Podología, Dentistas, Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Logopedia, Medicina, Ópticos-Optometristas, Psicología y Veterinaria y en él manifiestan su vocación de servicio y compromiso con la salud de los ciudadanos y realizan una serie de reclamaciones.El Colegio de Podólogos de Canarias quiere poner el acento en la participación en la toma de decisiones. El actual escenario de reconstrucción social y sanitaria, tras más de un año de pandemia, hace necesaria y urgente una mayor participación de los Colegios sanitarios, y en concreto, del de Podólogos, en la toma de decisiones que afectan a las profesiones y al sistema sanitario en general. En opinión de la presidenta del Colegio de Canarias, Verónica Ruiz, "los profesionales de la Podología de las Islas han demostrado su generosidad y disponibilidad desde la declaración del primer estado de alarma, por lo que el Colegio reclama al Servicio Canario de la Salud la participación en todos los equipos de trabajo que se creen, incluidos los relacionados con la crisis sanitaria originada por el coronavirus".Como representante legal de 128 profesionales sanitarios, el Colegio de Podólogos pide a la Administración autonómica un mayor compromiso y la apertura de nuevas vías de diálogo permanente para revertir la situación del último año, en la que la hemos permanecido al margen de la gestión de la pandemia sin mecanismos de consulta articulados en esta emergencia para favorecer el intercambio de conocimiento y experiencia.El Colegio de Podólogos de Canarias ya se ha dirigido en los últimos meses al director general del Servicio Canario de Salud, Conrado Jesús Domínguez, planteándole su profunda "preocupación y malestar" al no haber sido tenidos en cuenta en la estrategia de vacunación. El Colegio de Podólogos criticó que se hubiera convocado a otros Colegios sanitarios para informarles del plan de vacunación y se haya ignorado a los podólogos canarios.Desigualdades entre CCAALas profesiones sanitarias se comprometen a "construir un mundo más justo y saludable" en el desarrollo del ejercicio profesional, y para ello la organización podológica colegial canaria insta a las autoridades sanitarias a que garanticen la equidad y la cohesión dentro del Sistema Nacional de Salud, y eviten desigualdades entre la población en el acceso a los servicios sanitarios, asegurando el principio de igualdad de toda la ciudadanía en las estrategias preventivas y asistenciales. Según la presidenta del Colegio "no tiene sentido que algunas comunidades autónomas ya hayan incorporado profesionales de la Podología a la Sanidad Pública, como Cantabria o Baleares, mientras que en otras, como Canarias, los pacientes solo pueden recurrir a servicios podológicos privados, si pueden pagárselos". Ruiz recuerda también la "desigualdad en el proceso de vacunación entre unas autonomías y otras, con los profesionales sanitarios pero también con los pacientes, con criterios diferentes en la aplicación por grupos profesionales, edad y hasta patologías".El COPOCA considera urgente desarrollo e implementación del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como vía para comenzar a reforzar los recursos de la Atención Primaria como pilar esencial del Sistema Nacional de Salud. Y, en el caso de la Podología, el Colegio Oficial considera que es urgente que la proposición no de ley aprobada el mes pasado en el Congreso para incorporar la Podología a la cartera de servicios básicos del Sistema Nacional sea una realidad. "Esperamos que el consejero de Sanidad canario, Blas Trujillo, presione al Ministerio para que este compromiso unánime del Congreso vaya pronto al Consejo Interterritorial y que nuestro consejero lo apoye en este órgano", afirma la presidenta de los profesionales de la Podología canaria.El Colegio reclama el desarrollo de la Ley General de Salud Pública (2011) y el aumento de recursos para prevención, así como el empleo de todos los recursos profesionales y asistenciales, como son los establecimientos sanitarios podológicos. "Desde la declaración de la pandemia, como profesión sanitaria calificada como esencial por el Gobierno, las clínicas podológicas permanecieron abiertas para ayudar a paliar el colapso del Servicio Público de Salud. Estuvimos siempre a disposición de la Administración regional, pero esta es reacia a utilizar nuestros servicios privados", señala Verónica Ruiz.Los profesionales de la Podología son profesionales de la Sanidad tal como reconoce al Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Tienen la misma titulación universitaria superior que otros profesionales sanitarios y ejercen la profesión sin derivación de otros sanitarios. Es decir, tienen plena capacidad diagnóstica, de tratamiento (incluso quirúrgico) y de prescripción de fármacos (competencia reservada a médicos, dentistas y podólogos). El Colegio reclama el reconocimiento a todos los niveles de que los podólogos son profesionales sanitarios y, por tanto, necesarios para el buen funcionamiento del sistema. Y así lo ha puesto de manifiesto con su última campaña #SoyPodólogoSoySanitario.

Colegio Oficial de Podólogos de Canarias