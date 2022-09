La artrosis es la enfermedad crónica diagnosticada más frecuente en Canarias

Por este motivo, y según señala la institución que representa a los fisioterapeutas en el archipiélago, "la prevención es fundamental para frenar esta enfermedad". Un freno que comienza, o debería comenzar, en la Atención Primaria. "Desgraciadamente, el reducido número de fisioterapeutas y otros profesionales sanitarios en este servicio de asistencia ha hecho imposible apostar de manera firme por la prevención y la promoción de la salud", ha afirmado Santiago Sánchez, presidente del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias.

Aunque les consta que el Servicio Canario de Salud está haciendo esfuerzos en esa dirección, desde esta institución animan a "no solo contratar a más fisioterapeutas", también a cambiar "las dinámicas de trabajo" para luchar "contra el sedentarismo y la kinesiofobia, no querer hacer actividad física por miedo a agravar su sintomatología, pese a que la evidencia apunta a que el ejercicio físico debidamente pautado y adaptado es una terapia muy eficaz para muchas patologías crónicas", han añadido.

Además, "este tipo de actividades redundaría, sin duda, en un menor gasto sanitario y un desahogo de los servicios especializados y de las listas de espera", ha recalcado Sánchez. Y concluye que "si no somos capaces de ir más allá de la mera labor asistencial, se pierde una importante oportunidad para hacer más sostenible nuestro sistema sanitario".

Día Mundial de la Fisioterapia 2022: prevención y tratamiento de la artrosis

El 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia que, en esta ocasión, se ha destinado a promover el papel del fisioterapeuta en la prevención y tratamiento de la artrosis. Se trata de la enfermedad articular más común, una de las principales causas de discapacidad y tiene una muy alta prevalencia. Puede afectar a cualquier articulación móvil, sobre todo a las rodillas, las caderas y las manos y se caracteriza por dolor, deficiencias funcionales, debilidad muscular, rigidez articular y reducción de la calidad de vida.

El Colegio de Fisioterapeutas de Canarias ha hecho llegar un kit de herramientas, elaborado por World Physiotherapy, a los distintos centros del Servicio Canario de la Salud para su difusión entre la población general. Este material incluye hojas informativas y carteles que promueven el papel de los fisioterapeutas en la prevención de la artrosis y en el manejo de las personas afectadas por esta patología.

Uno de los objetivos de esta campaña es desmentir algunos mitos relacionados con la artrosis, como que solo afecta a personas mayores, ya que también lo pueden padecer personas jóvenes, especialmente si tienen otros factores de riesgo como el sobrepeso o lesión articular previa. Por otro lado, algunos pacientes creen que la artrosis no tiene solución, pero está demostrado que, con la ayuda de los profesionales, se puede mejorar el dolor y reducir la discapacidad.

En cuanto al dolor, no siempre va asociado al grado de afectación y puede estar influenciado por el estado de ánimo, el nivel de actividad o la inflamación. Y, por último, la artrosis no es desgaste por uso, de hecho, el uso adecuado de la articulación estimula la función reparadora y no a la inversa. En este sentido, el ejercicio y el movimiento son la mejor defensa contra la artrosis, ya que actúa como lubricante de las articulaciones y ayuda a mantenerlas sanas. Así, el fisioterapeuta es el profesional sanitario que puede pautar los ejercicios más adecuados adaptados a cada paciente.