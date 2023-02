Trabajadores de ambulancias anuncian huelga para exigir al Gobierno canario el rescate del servicio de ambulancias

Canarias/ La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO), sindicato mayoritario en el sector de ambulancias de Canarias, anuncia un preaviso de huelga a partir del 1 de abril con el fin de exigir al Gobierno canario el rescate del servicio de ambulancias, dado el reiterado incumplimiento del pliego de condiciones por parte de las empresas concesionarias. Los trabajadores entienden que la gestión directa del servicio, por parte de la administración pública, es la única solución a los problemas que, durante décadas, vive este importante sector para el bienestar de la ciudadanía.



El sindicato ha llegado a esta decisión tras agotar la ronda de reuniones con los grupos parlamentarios canarios, y que culmino con una reunión con el consejero de Sanidad del Gobierno canario y la directora del Servicio Canario de Salud. En estos encuentros se ha acreditado la ineficacia fiscalizadora de la administración y del Gobierno de Canarias a la hora de garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los últimos pliegos concursales. Asimismo, se ha evidenciado la falta de interés del Gobierno canario en resolver estas deficiencias.

Gravísimos incumplimientos

Consideran que se están produciendo gravísimos incumplimientos respecto al pliego de condiciones, como en el número de vehículos contratados y el personal asignado a los mismos, la uniformidad o el hecho de que las bases de trabajo no estén acondicionadas según normativa vigente.

Estas irregularidades se extienden al ámbito laboral, como salarios por debajo de las actuales tablas salariales del III Convenio Colectivo para la Comunidad Autónoma, la contratación precaria abusando y el abuso de los contratos en prácticas y temporales o la extensión de la jornada laboral con incumplimientos de los descansos. Asimismo, no se están abonando conceptos como dietas y horas extraordinarias.

Así, indican que, por poner algunos ejemplos, en La Gomera y el Hierro coaccionan a los trabajadores para que abaraten el coste de sus horas extras hasta en un 50% o que intenten descolgarse del convenio actual por cuestiones económicas, aún sabiendo que esto es motivo para rescindir el contrato por parte de la administración. En el caso de la empresa que presta el servicio en Lanzarote, Fuerteventura y parte de Gran Canaria se supera la jornada laboral mensual de los trabajadores por encima de las 160 horas que marca el convenio en vigor, con el fin de aumentar los beneficios empresariales ahorrándose puestos de trabajo que son pagados por parte de la administración con dinero publico.

En el caso de Gran Canaria, las dos adjudicatarias no se quedan atrás ya que, con medidas coactivas hacia los trabajadores, interpretan según su conveniencia el convenio en vigor e incumplen con los pliegos concursales, no abonando conceptos salariales como son dietas, tablas salariales, o interpretaciones del pago de festividades distintas a lo marcado en el convenio.

En Tenerife y La Palma al tratarse de la misma empresa, los sindicatos encuentran las mismas pautas de actuación, con puestos de trabajo estructurales cubiertos por contratos temporales, irregularidades en materia de contratación, abusos del contrato en prácticas, falta de uniformidad, bases no acondicionadas, solapamiento de vehículos contratados y dotación incompleta de los mismos.

Toda esta situación ha acreditada por FSC-CCOO, sindicato mayoritario en este sector, en tres informes presentados a los grupos parlamentarios, al consejero de Sanidad y a la directora del Servicio Canario de Salud.