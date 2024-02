Interceptan una embarcación con más de 4 toneladas de cocaína en aguas canarias

La operación se inició como consecuencia de la colaboración internacional, a través del intercambio de información entre el MAOC-N (Centro de Análisis y Operaciones del Atlántico) y el CITCO (Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), que fue objeto de investigación por parte de Vigilancia Aduanera, Policía Nacional y Guardia Civil. En la operación ha colaborado la National Crime Agency (NCA) de Reino Unido y la Drug Enforcement Agency (DEA) de Estados Unidos.

El intercambio de información entre agencias fue esencial en la operación

Fruto de ese intercambio de información se determinó la posible implicación de una embarcación sospechosa de tráfico de estupefacientes procedente de Sudamérica y que formaría parte de una operación internacional para, a través del Atlántico, arribar a costas españolas.

Como consecuencia de ello, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria estableció el oportuno dispositivo aeronaval con el fin de localizar este objetivo.

Cuatro detenidos, entre ellos un conocido narcotraficante gallego

Tras la interceptación y el abordaje de la narcolancha, se comprobó inmediatamente su carga, que consistía en 4.350 kilos de cocaína. Además, se procedió a la detención de sus cuatro tripulantes de nacionalidades española, rumana, marroquí y moldava. Entre los detenidos se encontraba un narcotraficante gallego conocido por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Este tipo de embarcación requiere de asistencia regular para recibir suministros tanto de agua y víveres como de combustible, suministros que entregan otras embarcaciones deportivas, pesqueras o semirrígidas del mismo tipo.

No se descartan nuevas actuaciones dentro del marco de la investigación

La operación no está cerrada y se investiga la posible presencia en la zona de otras embarcaciones que pudieran estar implicadas, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.

La Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional dirigió esta actuación. Tanto los detenidos, como la embarcación y la sustancia estupefaciente pasarán a disposición del Juzgado Central de Instrucción correspondiente.

La operación se ha desarrollado en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas en la denominada 'ruta atlántica de la cocaína', conocida por ser utilizada por todo tipo de embarcaciones que, procedentes de Sudamérica, transbordan las sustancias estupefacientes en mitad del Atlántico para su posterior introducción en el continente europeo.