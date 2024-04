La Guardia Civil de Gran Tarajal inició una investigación en octubre del año pasado a raíz de la denuncia de uno de los perjudicados al ser sancionado por carecer de Seguro Obligatorio, al llevar cuatro meses conduciendo sin seguro en vigor.

Estas primeras actuaciones llevaron a un seguimiento exhaustivo de un varón, reconocido como mediador de seguros de una importante compañía aseguradora, que operaba desde Puerto del Rosario, en base a los datos consignados en la póliza de seguro del denunciante.

Procedimiento de la estafa

La forma de estafa se llevaba a cabo tramitando las pólizas de los vehículos a un precio considerablemente reducido, utilizando el nombre de un tercero, que posteriormente se descubrió que estaba fallecido, al cual hacía constar como tomador del seguro, informando a los clientes que el mismo era un conocido suyo y no tendrían problema alguno, aprovechándose así de unas mejores garantías a un menor precio.

El pago del dinero se hacía directamente al gestor y esta cantidad en ningún momento era detectada como cobrada por la compañía de seguros, dándose de alta y de baja el seguro el mismo día con impago de las primas a la compañía.

Con esta rápida desactivación de las pólizas recién emitidas, se agravaba la situación, al quedarse los clientes desprotegidos sin conocimiento de su situación de vulnerabilidad legal, al circular sin seguro alguno en vigor.

La Guardia Civil realizó las diligencias policiales oportunas que fueron puestas a disposición del Juzgado de guardia de Puerto del Rosario, no descartándose que en la investigación en curso surjan nuevas víctimas perjudicadas por la citada estafa.

Prevención contra las estafas de los seguros, consejos de seguridad

Con el objetivo de concienciar a la ciudadanía ante estas prácticas ilegales, se sugiere utilizar vías de contratación oficiales y reconocidas, para evitar el riesgo económico y la desprotección de estas estafas siguiendo estos consejos:

• Desconfiar de los precios "sospechosamente bajos"

• No pagar en efectivo la contratación de pólizas o servicios

• Acudir a mediadores profesionales autorizados por la Dirección General de Seguros y sitios web oficiales de los mediadores oficiales y entidades aseguradoras

• Desconfiar de supuestos distribuidores que no faciliten información previa sobre el producto

• Sospechar de cualquier comunicación no solicitada y/o desconocida, especialmente se viene acompañada de la comunicación de algún tipo de premio

• Ante la duda, consultar siempre en los teléfonos oficiales de las compañías aseguradoras o mediante las aplicaciones disponibles.