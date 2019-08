La seguridad de las personas continúa siendo la prioridad en este incendio forestal

Durante la jornada de hoy se han realizado nuevas evacuaciones en Cercados de Araña, Ayacata y La Plata, municipio de San Bartolomé de Tirajana. En estos momentos permanecen alojadas en los albergues 473 personas de las más de 9.000 censadas en los diferentes núcleos poblacionales afectados.En cuanto a la evolución del incendio, el presidente de Canarias señaló que en la zona Norte, que afecta a San Mateo, Cueva Corcho, Valleseco y Moya se ha hecho un intenso trabajo y esta zona se encuentran más contenida.Además, destacó que en la zona Sur hay un flanco que se introdujo en Tamadaba, donde se ha producido la quema de matorral bajo y el incendio camina hacia el mar. Y un segundo flanco que se ha ido dirigiendo hacia la zona de Inagua y debido al comportamiento del viento el incendio podría avanzar hacia el Sur.Ante esta situación y debido a la incertidumbre que existe sobre el avance del fuego, Ángel Víctor Torres subrayó que se mantiene el plan de contingencia y se han planteado posibles nuevas zonas de evacuación en Mogán, La Aldea de San Nicolás y en San Bartolomé de Tirajana, municipios que ya han sido prealertados.El dispositivo que trabajará durante la noche asciende a 475 efectivos, 230 combatiendo directamente el incendio, a los que se suman los efectivos de las diferentes agrupaciones de protección civil.El presidente de Canarias insistió, una vez más, en priorizar la seguridad de las personas en esta emergencia, y reiteró que "este es un incendio muy serio, un gran incendio forestal y hay que confiar en el magnífico trabajo de los que luchan para combatirlo". Por ello, hizo un llamamiento a la población de las zonas afectadas para que respeten las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad y atiendan sus instrucciones ante una orden de desalojo.Por su parte, el director de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Federico Grillo, destacó que se mantienen los mismos flancos en la evolución del incendio y aunque ha aumentado el perímetro existen zonas más tranquilas. No obstante, insistió en que los cambios en la dirección del viento están influyendo en las labores de extinción.La zona de Tamadaba ya no es la de mayor intensidad, el fuego ha salido en su mayoría del pinar y se dirige al mar por zona de pasto.El flanco más activo, en estos momentos, es el izquierdo, ya que dependiendo de los vientos locales puede dirigirse hacia Mogán y San Bartolomé de Tirajana.En su intervención, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, suscribió las palabras del presidente de Canarias en el sentido de que "este incendio lo vamos a ganar", si bien reconoció "que está siendo un trabajo muy complicado, al tiempo que rindió un homenaje a los que luchan para combatirlo y contribuyen a que no se pierdan vidas en esta emergencia".Planas indicó que el Gobierno de España podrá a disposición todos los medios que sean necesarios "y se colaborará para conseguir extinguir cuanto antes este incendio, que es sin duda, el más importante que hemos tenido en nuestro país en lo que va de año", subrayó.En este sentido, el ministro anunció que esta misma noche comenzará a operar el dron aportado por el Estado, que permitirá durante la noche obtener una foto real de la situación y contribuirá a mejorar la respuesta en las tareas de extinción.

Sin incidencias turísticas

Aunque el incendio forestal se encuentra cercano a caseríos pertenecientes al término municipal de Mogán, ello no supone que llegue a la zona turística costera del lugar, y, por tanto, tampoco a los visitantes que se hospedan en mencionado espacio.

Cabe destacar que por el momento no se han registrado daños/incidencias significativas en lo que al turismo que se encuentra en la isla de Gran Canaria se refiere.

El descenso de temperatura y de las rachas de viento que llegaron a alcanzar los 80 kilómetros/hora, están siendo de gran ayuda para los varios cientos de efectivos que trabajan en la extinción del incendio forestal que afecta a la cumbre de Gran Canaria.

Se solicita a los medios de comunicación internacionales contrastar siempre la información con la institución competente.