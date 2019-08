Las tareas de extinción evitan que el fuego llegue a las zonas habitadas

Gran Canaria/ El incendio ha tenido una mayor progresión hacia Tamadaba donde la intervención de los recursos no es segura. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha comenzado su intervención destacando que las labores de extinción realizadas durante la noche en el flanco derecho desde la cola del incendio, que se dirige hacia Valleseco, Moya, Santa María de Guía y Agaete, han sido efectivas y se ha logrado impedir que las llamas alcanzaran las zonas pobladas, objetivo prioritario desde ayer en los trabajos de extinción. No obstante, se continúa trabajando intensamente en esa zona para evitar que el fuego avance y pueda cerrarse este flanco hasta llegar a Agaete.



Sin embargo, la cabeza del incendio que alcanzó Tamadaba sigue progresando y de momento no es una zona segura para los medios de extinción aunque si se realizan tareas de seguimiento.

A esta hora, la superficie afectada por el incendio alcanza las 6.000 hectáreas, en un perímetro de 60 kilómetros. La mayor parte de este aumento desde el día de ayer se ha producido por la cabeza del incendio hacia la zona de Tamadaba, mientras que el resto se está intentando contener con la intervención de medios aéreos y terrestres.

De cara a las próximas horas, Torres destacó que sobre las 19:00 horas las condiciones meteorológicas mejorarán, ya que baja la temperatura y sube la humedad relativa, lo que ayudará a aumentar la eficacia de las labores de extinción.

La evolución del incendio durante la noche ha incrementado el número de evacuados, según el censo poblacional, hasta las 9.000 personas de las 546 han pernoctado en los diferentes albergues habilitados al efecto. La situación actual del incendio hace que no esté previsto que estas personas puedan regresar a sus casas en el día de hoy.

A lo largo de la jornada trabajarán en las labores de extinción del incendio más de 1.000 personas en diferentes turnos y 16 medios aéreos, de los cuales 14 realizarán descargas de agua en las zonas afectadas y dos llevarán a cabo labores de coordinación aérea. En este sentido, según apuntó Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, está previsto que se unan mañana a este dispositivo dos helicópteros kamov y dos aviones airtractor enviados por la Junta de Castilla - La Mancha, a los que se sumará además un avión especializado en coordinación aérea y un dron para seguimiento nocturno.

En esta línea, tanto el presidente de Canarias como el ministro de Agricultura destacaron que estamos ante uno de los despliegues aéreos y terrestres más importantes que se ha llevado a cabo en Canarias y uno de los más relevantes de los últimos años en España.

Ángel Víctor Torres insistió en que todas las actuaciones que se han llevado a cabo han estado encaminadas a preservar la seguridad de las personas, de ahí las numerosas evacuaciones que se han realizado, lo que ha permitido que hasta el día de hoy no se hayan registrado daños personales.

Finalmente, el presidente de Canarias expresó su absoluta convicción de que "venceremos este incendio tan grave y nocivo para la isla de Gran Canaria". En este sentido mostró su admiración y agradecimiento a todas los hombres y mujeres que están interviniendo en la extinción de este incendio así como las muestras de solidaridad de la sociedad civil, instituciones, empresas.

Pese a la magnitud del incendio, su incidencia en la actividad turística es baja dado que son las zonas de costa las que concentran la mayoría de establecimientos alojativos. Además, el aeropuerto está funcionando con normalidad, al igual que las conexiones aéreas y marítimas. Canarias, y Gran Canaria, en particular, son destinos turísticos seguros. Los turistas desalojados de núcleos rurales afectados por el incendio forestal se han reubicado en otros establecimientos y se han suspendido las actividades previstas en zonas afectadas.