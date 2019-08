El presidente de Canarias anuncia que el incendio de Gran Canaria está estabilizado

Gran Canaria/ El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunció en rueda de prensa que el incendio de Gran Canaria "está estabilizado" pero recalcó que no hay que bajar la guardia porque aún "está vivo, dormido, y habrá que rematarlo" por lo que se mantiene el nivel 2 de la emergencia bajo la dirección del Ejecutivo autónomo. En esta línea, Torres aseguró que se van a mantener en las islas todos los medios aéreos de extinción hasta que el nivel de riesgo no disminuya, sobre todo teniendo en cuenta que se va a producir una subida de temperaturas en los próximos días.



Respecto a las 10.000 personas evacuadas de 45 núcleos poblacionales diferentes, el presidente de Canarias anunció que ya han podido volver a sus casas casi 7.500 y manifestó su esperanza en que el resto pueda hacerlo en los próximos días cuando se den las condiciones de seguridad adecuadas.

En este sentido, Ángel Víctor Torres hizo un llamamiento a la población para que "sea responsable y se abstengan de subir a las zonas afectadas por el incendio ya que las carreteras y sus barreras de protección han sufrido daños.

Por su parte, Federico Grillo, jefe de emergencias del Cabildo de Gran Canaria recalcó que, aunque el incendio está estabilizado, "está cogido con pinzas" y hay que seguir vigilantes. "No podemos garantizar -añadió- que no se pueda haber reinicios ya que nos ha demostrado que puede hacerlo". Si eso se produjera, tal como ha sucedido en estos días, los efectivos actuarán sobre los mismos de manera inmediata.

En los próximos días los esfuerzos se centrarán en liquidar el perímetro y avanzar hacia el interior rematando los focos que puedan ir apareciendo hasta lograr el control del fuego y su posterior extinción.

"El daño medioambiental está hecho -afirmó Ángel Víctor Torres- pero la mejor noticia de este incendio es que no hemos tenido ninguna pérdida de vida humana" gracias al trabajo coordinado que se ha realizado desde el inicio de esta emergencia.

El presidente de Canarias manifestó su agradecimiento a todos los servicios intervinientes en la extinción del fuego, a los que calificó de "héroes anónimos", por el magnífico trabajo realizado "que nunca podremos pagar". Igualmente, Torres destacó el papel realizado por la sociedad civil que ha estado en todo momento "al lado de Gran Canaria para ayudarle a vencer esta bestia que agoniza pero que tenemos que terminar de matar".

Finalmente, Ángel Víctor Torres y Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria resaltaron la colaboración institucional que se ha producido en esta emergencia donde todos, Gobierno de Canarias, Cabildos, Ayuntamientos y Gobierno de España han trabajado en la misma dirección.

