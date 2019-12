La Guardia Civil investiga a una persona en Fuerteventura por simulación de delito, estafa y contra la seguridad vial

Presunto roboLa investigación comenzó la tarde del pasado día 5 de octubre, cuando el investigado se puso en contacto con la Guardia Civil y la Policía Local de Pájara, para denunciar que alguien le había robado su vehículo en dicha localidad y que el mismo había aparecido encima de una cercana rotonda de la localidad de La Lajita.Desde el primer momento J.Y.D.R. manifestó a los agentes que él mismo había dejado estacionado su vehículo en la zona, comprobándose posteriormente que no poseía permiso de conducción en vigor, al serle retirado por una condena judicial previa.Al lugar donde apareció el vehículo sobre la rotonda, en la Avenida La Unión de la localidad de La Lajita, acudió una patrulla de la Policía Local de Pájara que inició la correspondiente inspección ocular del vehículo supuestamente robado y se entrevistaron con el denunciante, J.Y.D.R.; ya en el primer momento a los agentes les pareció sospechoso que el vehículo no presentara signos de forzamiento ninguno, ni tuviese evidencias de manipulación del sistema electrónico de arranque.ContradiccionesAdemás de dicho indicios, por parte del propio J.Y.D.R se realizan una serie de contradicciones significativas entre lo afirmado en su denuncia por robo y las manifestaciones a los agentes de la Policía Local respecto al lugar donde supuestamente había estacionado el vehículo antes de los hechos.Cabe añadir que el encartado también aludió haber regresado a las 03:30 horas del pasado día 5, haciendo uso de un taxi desde la cercana localidad de Costa Calma hasta el lugar donde se hallaba el coche siniestrado, verificándose por los agentes la no existencia de registro alguno por parte del sistema de control de taxistas que reseñe dicho extremo.InvestigadoFinalmente y en base a los diferentes indicios recopilados, los agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Morro Jable consideraron que J.Y.D.R. denunció falsamente el robo de su vehículo y presuntamente de esa manera montar una coartada o excusa con la cual intentar estafar a la aseguradora para cubrir los daños ocasionados al coche.Sumado a lo anterior, de su propia manifestación se desprende la comisión de un supuesto delito contra la seguridad vial, al conducir con el permiso de conducción retirado por orden judicial.Por todo ello los agentes requirieron la colaboración del Puesto de La Aldea, al ser vecino de dicho municipio J.Y.D.R., para investigarlo e pasado día 30 de noviembre como presunto autor de los delitos de simulación de delito, contra la seguridad vial y de estafa.Penas por la simulación de delitoCabe destacar que la simulación de un delito puede conllevar penas que van desde los 6 meses de hasta los 2 años de cárcel, o multas que irían desde los 3 hasta los 24 meses, dependiendo del nivel de gravedad del falso delito y de falsas imputaciones a terceras personas.

Este tipo de denuncias además causa un grave perjuicio a las unidades policiales que las reciben, puesto que motivan que se consuma una serie de recursos de personal, tiempo y material, afectando considerablemente al normal desarrollo de las investigaciones que se realizan por hechos reales.