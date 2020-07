La Guardia Civil destruye un detonador en la escollera de una playa de Lanzarote

Aviso de un ciudadano y activación del GEDEX

El pasado día 20 de julio sobre las 19.30 horas, se recibió llamada telefónica de un ciudadano al GEDEX del aeropuerto en la cual participaba que mientras paseaba por la escollera de la playa de las cucharas, localizó un orificio redondo de donde salían dos cables que pudieran ser un detonador.

Inmediatamente se trasladó el EDEX de servicio (Equipo de desactivación de explosivos), junto con una patrulla del puesto principal de Costa Teguise, los cuales tras entrevistarse con la persona que encontró esas rabizas, observaron que en una roca de la escollera había un hueco artificial de donde salían dos cables unifilares de color amarillo y rojo.

Ante la falta de luz natural al ser de noche el GEDEX adoptó las medidas necesarias de seguridad para realizar una explosión controlada a primera hora del día siguiente.

Fue entonces a las 08 horas del día 21 de julio cuando el GEDEX , auxiliados por la patrulla de la Guardia Civil del Puesto principal de Costa Teguise y el Guía de perros detector de explosivos, realizaron una explosión controlada, la cual dio como resultado la destrucción del referido detonador que se encontraba en el orificio.

Origen y/o procedencia del detonador

Este tipo de elementos alojados en rocas y piedras volcánicas se empleaban para realizar voladuras al aire, por lo que se puede determinar que ese detonador se encontraba desde que se realizo la escollera y suelen aparecer esporádicamente en la isla de Lanzarote.

Consejos prácticos en caso de localización de un explosivo

En caso de localización de algún artefacto de origen militar no explosionado, la Guardia Civil recomienda seguir estos sencillos consejos para su seguridad:

- No manipular el artefacto e impedir que nadie lo haga.

- Alejarse de la zona donde se encuentre el explosivo.

- Avisar inmediatamente a la Guardia Civil o al Cuerpo de Seguridad competente o más cercano, o en su defecto al 112.

- Señalizar la zona y la ubicación del explosivo, manteniéndose a una distancia prudencial, no perdiéndolo de vista para evitar que se acerquen otras personas.

Además cuando un comercio o empresa, que comercialice con este tipo de material, observe que los citados elementos han caducado, debe ponerse en contacto con la Guardia Civil para proceder a establecer el trámite obligatorio que llevará a la posterior destrucción de aquel.