Un tercio de los colegios profesionales no pasan de 5 puntos en el Índice de Transparencia de Canarias

En la última evaluación un tercio de los colegios profesionales canarios no han pasado de 5 puntos en el Índice de Transparencia. Participaron en ella 59 colegios profesionales y cámaras de comercio (el 88,06%) de los 67 emplazados. La nota media de este sector comenzó en un 4,52 en 2019 y en esta última evaluación aumentó hasta lograr el notable, los 7,03 puntos en el ITCanarias 2022-2023.

Seis colegios profesionales son persistentes incumplidores ya que no han presentado declaración en ninguna de las evaluaciones realizadas desde 2019: Colegio de Mediadores de Seguros de Las Palmas, Colegio de Agentes Comerciales de Las Palmas, Colegio de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Las Palmas, Colegio de Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Las Palmas, Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de S/C de Tenerife y Consejo de Colegios de Veterinarios de Canarias.

A los diez años de la aprobación de la Ley de Transparencia, no se considera que llegan a ser suficientemente transparentes todas aquellas organizaciones o entidades que no alcanzan la puntuación de 7. De las 59 corporaciones participantes, 21 no rebasaron los 7 puntos en el Índice de Transparencia de Canarias y 16 corporaciones ni siquiera alcanzan los 5 puntos.

Asimismo, diez corporaciones no han logrado obtener una valoración igual o superior a los 5 puntos en ninguna evaluación: Colegio de Administradores de Fincas de S/C de Tenerife, Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática de Canarias, Colegio de Arquitectos de La Palma, Colegio de Podólogos de Canarias, Colegio de Veterinarios de Las Palmas, Colegio de Veterinarios de S/C Tenerife, Colegio de Profesionales en Turismo, Colegio de Biólogos de Canarias, Colegio de Gestores Administrativos de S/C de Tenerife y Colegio de Procuradores de Las Palmas.

Por otro lado, nueve corporaciones han logrado los 10 puntos en el ITCanarias 2022-2023: Colegio de Médicos de Las Palmas, Colegio de Ingenieros Industriales de S/C de Tenerife, Colegio de Farmacéuticos de S/C de Tenerife, Colegio Profesional de Químicos de Canarias, Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Lanzarote, Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de S/C de Tenerife, Colegio de Médicos de S/C de Tenerife, Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de S/C de Tenerife, Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental. El Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas ha obtenido la máxima puntuación en las cuatro evaluaciones.