Cinco de las ocho mancomunidades de municipios de Canarias no se presentan a la evaluación de transparencia

Cinco mancomunidades se consideran incumplidoras por no presentarse a la última evaluación: Mancomunidad Servicios Garachico-El Tanque, Mancomunidad San Juan de La Rambla-La Guancha, Mancomunidad Centro-Sur de Fuerteventura, Mancomunidad Nordeste de Tenerife y Mancomunidad de Municipios de Gran Canaria para las de Energías Renovables, Investigación y Desarrollo.

De las tres entidades que declararon, la Mancomunidad Norte de Gran Canaria y la Mancomunidad Sureste de Gran Canarias rebasan los 7 puntos, mientras que la de Medianías de Gran Canaria no alcanza el 5 en ninguna de las cuatro evaluaciones anuales realizadas.

Sector público universitario

El sector público universitario, formado por las dos universidades públicas y cinco entidades dependientes, alcanza una nota de 8,48 puntos en la última evaluación del Comisionado de Transparencia de Canarias. Las siete entidades superan los 5 puntos en el ITCanarias 2022-023. Las únicas entidades que lograron mejorar la puntuación alcanzada en la evaluación anterior son la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Canaria Lucio de las Casas, que logran los 10 puntos. La Universidad de La Laguna obtiene un 8,64.

A los diez años de la aprobación de la Ley de Transparencia, no se considera que llegan a ser suficientemente transparentes todas aquellas organizaciones o entidades que no alcanzan la puntuación de 7. En la última evaluación, dos entidades no lo consiguen: RIC ULPGC, S.A.U. y Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la ULPGC (FCPCT).

Asociaciones públicas

El Comisionado de Transparencia también evalúa los portales de la Federación Canaria de Islas (FECAI) y de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), que logran una media de 9,25 en el ITCanarias 2022-2023. En la primera evaluación realizada a estas asociaciones en 2018, la media fue de 4,18 puntos. La FECAI obtiene un 9,94 y la FECAM un 8,55 en esta última evaluación.