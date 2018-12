Pablo Rodríguez firma con el Estado el nuevo convenio de carreteras por 1.200 millones de euros

El vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias ha firmado hoy en Madrid el nuevo convenio de carreteras con el Estado, por el cual se destinarán 1.200 millones de euros para la ejecución de nuevas infraestructuras viarias en las Islas. El vicepresidente afirmó que era necesario firmar este acuerdo al ser un documento indispensable para dotar de cobertura económica plurianual y jurídica a las obras que son prioridad en cada una de las islas y recordó que es el tercer convenio de carreteras que se firma entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Estado.Al mismo tiempo, el consejero indicó: "Este convenio es muy importante para Canarias porque garantiza el comienzo de obra nueva. Sin embargo, no vamos a renunciar ni a un solo euro que nos corresponde de forma legítima y vamos a trabajar para que se ejecuten las sentencias del Tribunal Supremo que han estimado los recursos contenciosos administrativos interpuestos por el Gobierno canario frente al incumplimiento del Ministerio de Fomento que declaran la obligación de la Administración General del Estado de transferir a la comunidad autónoma las cantidades comprometidas en el convenio de carreteras entre 2012 y 2017, incrementadas con los intereses legales correspondientes, un total de 945.549.761,71 euros".Pablo Rodríguez realizó estas declaraciones tras la firma del convenio, que tuvo lugar en Madrid entre el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, y el propio consejero, en presencia del ministro de Fomento, José Luis Ábalos. El nuevo convenio de carreteras rubricado hoy cuenta con una dotación de 1.200 millones de euros destinados a obra nueva de infraestructura viaria, con una vigencia de 8 años. El vicepresidente manifestó que la firma de este convenio es una buena noticia para Canarias porque solo los cuatro grandes proyectos de la segunda fase de la carretera de La Aldea, el cierre del Anillo Insular de Tenerife, la vía La Caldereta-Corralejo en Fuerteventura, y los Llanos-Tijarafe en La Palma, generarán 8.400 puestos de trabajo, lo que supone más del 40% de los desempleados del sector de la construcción.En este sentido, el consejero señaló: "El Gobierno de Canarias ha firmado este documento porque es necesario para ejecutar obras que son estratégicas y claves para la movilidad de las islas, pero no hemos firmado la adenda ni el acuerdo extrajudicial porque no recoge la deuda al completo del anterior convenio". Y añadió: "El Gobierno de Canarias no va a renunciar a un derecho reconocido por sentencia y va hacer todo lo posible para que los canarios tengan lo que les corresponde por justicia. En las próximas semanas los dos gobiernos mantendremos contactos para tratar de encontrar una fórmula para ejecutar la sentencia".El vicepresidente recordó: "El acuerdo bilateral entre Canarias y el Gobierno del Estado estaba compuesto de tres documentos, por una parte el nuevo convenio de carreteras, con una dotación de 1.200 millones de euros destinados a obra nueva de infraestructura viaria, con una vigencia de 8 años; la prórroga del convenio anterior hasta el 31 de diciembre de 2021 para la finalización de las obras que ya estaban iniciadas; y la firma del acuerdo extrajudicial por el que el Estado debe devolver a Canarias 945,5 millones de euros en cumplimiento de las cuatro sentencias del Tribunal Supremo en compensación por las anualidades comprometidas del convenio anterior que no se transfirieron entre 2012 y 2017. Sin embargo, días antes de la firma del acuerdo el Ministerio de Fomento vuelve a incumplir con Canarias, dejando en el aire el acuerdo extrajudicial que habíamos pactado".El consejero aseguró que el nuevo convenio es necesario para la ejecución de infraestructuras estratégicas para las conexiones por carretera en Canarias para los próximos diez años, obras que son inaplazables y prioritarias para las Islas, "para mejorar las condiciones de conectividad de las infraestructuras viarias en condiciones óptimas de seguridad y comodidad, lo que supone mejorar la calidad de vida de los canarios, además de resolver el déficit de infraestructuras, equilibrar el mercado y generar puestos de trabajo en un sector que fue castigado durante los años de la crisis".En el acto de la firma del nuevo convenio de carreteras con el Estado también estuvo presente el viceconsejero de Obras Públicas y Transportes, Onán Cruz y director general de vicepresidencia, Luis Suárez.Listado de obras incluidas en el nuevo convenio de carreterasTenerifeChafiras – Oroteanda; Cierre del anillo insular. Tramo: El Tanque – Santiago del Teide; Tercer carril TF-5 aeropuerto – La Orotava, curvas El Sauzal y BUS-VAO ITS SCTF – La Orotava; Tercer carril de la TF-1. Tramo San Isidro – Las Américas; Cierre del anillo insular. Tramo: San Juan de la Rambla – Icod; acceso al Puerto de Los Cristianos; segundo carril TF-1, tramo Erques – Santiago del Teide; circunvalación Área Metropolitana de Tenerife / Vte. TF-5: P. Anchieta – Los Rodeos; cierre del anillo insular. Tramo: Los Realejos – San Juan de la Rambla; TF-5 Red viaria de La Laguna; TF-1 Tercer carril Guimar – San Isidro; Vía litoral de S/C Tenerife, fase 1B, fase2 y fase 3; Remodelación conexión TF-2 con TF-1; Variante TF-1 Las Américas (Guaza - Fañabé).

Gran Canaria

Agaete – La Aldea de San Nicolás. Tramo: El Risco – Agaete; GC-2 Bañaderos – El Pagador (Arucas – Moya); Nuevo acceso a Telde desde la GC-3 y su prolongación hacia el sur; Mejoras en los accesos, enlaces y BUS-VAO GC-1 Las Palmas GC – aeropuerto; Soterramiento avenida marítima y mejora enlaces Belén María – Torre Las Palmas; variante GC-200 pueblo de Mogán; Mejora accesos y aumento de capacidad GC-3; nuevo acceso a Teror desde GC-3; Reorden. Avda marítima - acceso centro, S. Cristóbal – Vegueta – Muelle Las Palmas; desdoblamiento GC-2 Gáldar – Agaete; La Aldea de San Nicolás – Mogán; circunvalación Carrizal – Ingenio – Agüimes, fase II; Variante aeroportuaria; remodelación enlace GC-1 Ingenio (Las Puntillas – El Burrero) Acceso al puerto de Agaete desde la GC-2.

La Palma

LP-1 Tijarafe – Puntagorda; LP-1 Las Tricias – Llano Negro; LP-3 La Grama – La Caldereta (conexión circunvalación S/C La Palma); LP-3 S/C de La Palma – La Cumbre. Enlace El Molino; LP-1 Los Llanos – Tijarafe ; LP-2 Variante El Remo – La Zamora (Fuencaliente); LP-3 La Cumbre – Los Llanos; LP-3 S/C La Palma – La Cumbre; Puente de Las Angustias

Fuerteventura

Aeropuerto – Caldereta; Aeropuerto – Pozo Negro; Cuchillete (Gran Tarajal) – Costa Calma; Pozo Negro – Cuchillete (Gran Tarajal); Aldiana – Puerto Morro Jable; Geafond – Puerto Corralejo; acceso al puerto Gran Tarajal desde Cuchillete.

La Gomera

Variante de Vallehermoso; Paredes – Alajeró – aeropuerto; Avenida acceso al hospital insular de La Gomera; GM-2 San Sebastián – Degollada de Peraza; Iluminación túneles Arure y Yorima en la GM-1; Iluminación túnel Playa Santiago en la GM-3; GM-1 Vallehermoso – Arure, tramo Epina – Piedrahincada Arure – Cruce de Paredes; Arure – Paredes. Variante de Arure; Falso túnel GM-1, Valle Gran Rey; Falso Túnel GM-1 PK 22+900, Agulo.

Lanzarote

Enlace de la carretera LZ-2 con la LZ-3; acondicionamiento LZ-1 Guatiza – Órzola; Yaiza – Arrecife. Duplicación LZ-40, aeropuerto – Pto. del Carmen; Yaiza-Arrecife. Nueva autovía aeropuerto – circunvalación Arrecife; Yaiza – Arrecife. Instituto Yaiza – Pto. del Carmen; mejora del acceso al hospital general de Lanzarote.

El Hierro

Falso Túnel HI-50, pie Mirador de Bascos; 2ª fase HI-50 Frontera – Sabinosa; HI-5 Mejora seguridad túnel de Los Roquillos; HI-1 Valverde – Frontera; HI-4 San Andrés – La Restinga.