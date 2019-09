El Gobierno de Canarias impulsará el conocimiento y la innovación para "mejorar la vida de las personas"

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Carolina Darias San Sebastián, defendió este miércoles la necesidad de "recuperar el porcentaje de inversión para situar el ecosistema canario de investigación, desarrollo e innovación en condiciones de contribuir a mejorar la vida de las personas", tal como recogen las líneas de acción del Gobierno para el periodo 2019-2023. Para ello, Darias destacó la conveniencia de aumentar la inversión en I+D+i en Canarias hasta alcanzar de manera progresiva el 1,1% recogido por la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIIS3), así como dirigir esta inversión "a facilitar la especialización inteligente, sostenible y cohesionada que necesitamos para lograr un crecimiento equitativo de la riqueza".

Darias, que compareció ante el Pleno del Parlamento de Canarias para informar sobre la evolución de la I+D+i en Canarias y acciones a realizar, detalló que según los datos correspondientes a 2017, el Archipiélago dedicó a gasto de I+D+i un 0,49% de su producto interior bruto (PIB), un total de 220,5 millones de euros que sitúan a la comunidad autónoma en el puesto número 13 de la tabla nacional, por delante de Asturias, Extremadura, Baleares y Cantabria. Ese mismo año, la media nacional se situó en un 1,21% del PIB.

A la hora de desglosar el gasto por sectores, los 220,5 millones de euros se concentraron en la enseñanza superior, con 110, 9 millones de euros y un 50,3% del gasto total; en las administraciones públicas, con 75,3 millones y un 34,2% del total; en las empresas, con 34 millones y un 15,4% del gasto, y en las entidades privadas sin ánimo de lucro, con 132.000 euros y un 0,1% del gasto total. Mientras tanto, en el ámbito nacional, más de la mitad del gasto en I+D se concentró en las empresas, con un 55%, seguidas por la enseñanza superior, con un 27,1% del gasto total, y las administraciones públicas con un 17,7%.

Acciones de gobierno

Con las miras puestas en el aumento progresivo de la inversión, contribuir al progreso social e impulsar un crecimiento equitativo de la riqueza, el Gobierno de Canarias ha planteado una serie de actuaciones diseñadas de acuerdo con la RIIS3 y con el Programa Operativo de Canarias 2014-2020, teniendo en cuenta, además, que las nuevas políticas en I+D+i "han dejado de concebir la creación y la transformación del conocimiento, en cualquiera de sus formas, en una acción aislada, vinculada exclusivamente a la comunidad científica, pasando a integrarlas en el conjunto del sistema socioeconómico", precisó la consejera.

"Innovar no es sólo cambiar, sino que es, ante todo, mejorar", apostilló Darias, para quien las auténticas innovaciones "son las que han contribuido a mejorar las condiciones de vida de las personas, ampliando nuestro horizonte de vida".

Entre las medidas propuestas por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, la consejera detalló algunas como potenciar los organismos públicos de investigación, las infraestructuras científico-técnicas singulares (ICTS) y las empresas públicas en materia de I+D+i participadas por el Gobierno de Canarias como elementos fundamentales para fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico de máxima excelencia; estimular la participación del sector empresarial en infraestructuras científico-tecnológicas; focalizar la innovación empresarial hacia los ámbitos definidos en la RIIS3 para la mejora de la competitividad y la creación de empleo estable; avanzar en la elaboración de un nuevo marco estratégico para la I+D+i en Canarias y promover la transformación digital de las empresas y de la sociedad para que la brecha digital no sea otra barrera de exclusión.

Compromiso con la cultura científica

Asimismo, el Gobierno de Canarias reforzará su compromiso con la cultura científica, dando visibilidad a las actividades que se llevan a cabo en los centros de investigación de las islas; contribuirá a la formación innovadora en colaboración con universidades y empresas, reforzando el programa de Gestores de la Innovación, y actualizará la Ley 5/2001, de 9 de julio, de promoción y desarrollo de la investigación científica y la innovación para que pueda servir de marco y de fundamento a la nueva estrategia canaria de I+D+i.

"En un mundo complejo se hace cada vez más necesario que la política establezca una firme alianza con la ciencia, para seguir cumpliendo con su auténtica razón de ser, de modo que la transferencia del conocimiento no sólo debe orientarse hacia las empresas, sino que debe orientarse también a las instituciones que, como el Gobierno y el Parlamento, contribuyen a la creación de un orden social justo que haga posible el desarrollo humano", concluyó la consejera.