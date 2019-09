Canary Islands Film muestra en el Festival de San Sebastián el potencial del cine canario

La idea de esta nueva acción promocional, que se presenta con el título 'Canarias Crea Cine. Talento, industria y apoyo institucional' es poner en valor el cine canario y sus profesionales, en una iniciativa organizada por Canary Islands Film, el sello para la promoción del sector audiovisual, constituido por instituciones públicas y sector privado. El evento contará con la participación de un gran número de profesionales canarios, gracias a la misión empresarial organizada por el Clúster Audiovisual de Canarias con el apoyo de PROEXCA, empresa pública del Gobierno de Canarias para la internacionalización y la atracción de inversión.

En este encuentro, que tendrá lugar el domingo 22 en el Kursaal, se informará también del apoyo público que se está dando actualmente al cine hecho en Canarias, a través de subvenciones que suman anualmente más de un millón de euros, y que ya están dando sus primeros frutos con producciones que empiezan a despuntar en el panorama nacional e internacional. Estas ayudas son parte de las líneas estratégicas de la política audiovisual que se está desarrollando en Canarias, y de la que también se informará con detalle, al igual que de los atractivos naturales y fiscales que ofrece el Archipiélago como escenario de rodaje.

Durante el acto se proyectará un vídeo de presentación con imágenes de nueve largometrajes recientes de autoría canaria, que han sido elegidos por convocatoria pública atendiendo a una serie de requisitos, entre los que se encuentran, haber sido seleccionados en sección competitiva nacional o internacional en determinados festivales y premios de reconocido prestigio, o proyectos audiovisuales no estrenados aún pero que han sido seleccionados en foros o pitchings con convocatoria nacional o internacional.

Los títulos que forman parte de esta herramienta promocional han sido realizados por productoras y cineastas canarios o residentes en las islas, concretamente de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Las películas que ya están finalizadas son 'Blanco en blanco', dirigida por Théo Court, 'La ciudad oculta', de Víctor Moreno, seleccionada en la sección Made in Spain del festival, ambas producidas por El Viaje Films, y 'En busca del Óscar', de Octavio Guerra, y 'This film is about me', de Alexis Delgado Búrdalo, ambas en distribución por Canary Islands Connection.

En fase de posproducción figuran 'La viajante', de Miguel Mejías (Digital 104 y Volcano films); y 'A los que luchan', de Irene Gutiérrez y 'Ellos transportan la muerte', de Samuel M. Delgado y Helena Girón (ambas de El Viaje Films). Completan esta selección dos producciones en fase de desarrollo: 'El mapa para tocarte', de Mercedes Afonso (Lunática Producciones) y 'La Hojarasca', de Macu Machín (El Viaje Films).

Al talento, la industria y el apoyo institucional canarios, se le suma ahora un cuarto pilar: el del marketing. Algo esencial para visibilizar la creación audiovisual de las islas, que florece al calor de las subvenciones públicas y en paralelo al boom de los rodajes por los atractivos incentivos fiscales que ofrece el Archipiélago; un tejido profesional que atesora décadas de experiencia en servicios para la producción al más alto nivel, premios y reconocimientos internacionales a su propia creación.