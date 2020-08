Los profesionales vinculados al patrimonio cultural de Canarias podrán acceder al programa Erasmus+

A partir de febrero de 2021, los profesionales de las islas vinculados a la gestión del Patrimonio Cultural podrán participar en el programa de la Unión Europea Erasmus+, que extiende su orientación educativa a restauradores, arquitectos, historiadores, arqueólogos y estudiantes de masters de patrimonio y museografía, para realizar prácticas en Europa.

Se trata de un nuevo marco del Plan para la Cooperación Sectorial en Capacidades Profesionales de Erasmus+, en este caso, para un sector como puede ser el del Patrimonio Cultural que, en su conjunto, evaluará tendencias, analizando el desarrollo mundial, social y tecnológico en este campo, su relación con las necesidades del mercado laboral y experiencias profesionales, así como su impacto potencial sobre el crecimiento, la competitividad y la formación sectorial.

La implementación formativa para el ámbito profesional del Patrimonio del programa educativo Erasmus+ se realizó a propuesta del grupo de trabajo del Plan de Cultura de la Comisión Europea, en el que participa la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias. Cuenta con la adhesión de 8 estados miembros, las comunidades autónomas de Euskadi, Catalunya y Canarias, así como administraciones locales, universidades y centros de formación. El programa está dotado con 4 millones de euros, repartidos en un cuatrienio, para la movilidad, formación, innovación e intercambio de buenas prácticas y se podrá acceder a partir del mes de febrero, de 2021.

Juan Márquez, viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, manifiesta su satisfacción por la puesta en marcha de esta iniciativa de movilidad profesional formativa, que va a permitir al sector canario "una mayor integración entre el aprendizaje formal y las realidades de trabajo en otros contextos, así como el intercambio de conocimientos". Además, el viceconsejero subraya que "el afecto al proyecto común europeo depende en buena medida de la cultura y de la educación que reciban los ciudadanos".

Destacan dentro de este consorcio, en el que participa la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, universidades y centros de formación como la Univertat de Barcelona, la Université Paris 13, Erasmus Universiteit de Rotterdam, la Goeteborgs Universitet, Suecia; y los organismos e institutos de investigación como el Institutul National al Patrimoniuliu, Rumanía, el National Heritage Board of Latvia, la Fundaziones Scuola dei Beni e delle Attivitá Culturali, Italia, el Departament of Art, Heritage and the Gaeltacht, la Akademie der Bildenden Kunst de Viena, los organismos representantes de profesionales como E.C.C.O (European Confederation of Conservator-Restauratores Organisations), European Historics Houses, European Regions Research and Innovation Network, FARO (Vlaams Steunpunt voor cultureel, Erfgoed), Réseau Européen pour le Management et les Politiques Culturelles, etc..