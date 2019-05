FIMUCITÉ resuena en Europa

Por un lado, el director artístico del festival tinerfeño Diego Navarro lleva a la provincia de Güeldres, al sur de los Países Bajos, el concierto 'A Tribute to James Bond', una amplia selección de los temas más exitosos y las canciones más reconocidas de la saga cinematográfica dedicada al mítico agente secreto, con la participación de los solistas canarios Esther Ovejero, Fran León y Cristina Ramos. El programa, que incluye piezas de películas como 'Goldfinger', 'Desde Rusia con Amor', 'Sólo se vive dos veces', 'El mañana nunca muere' o 'Skyfall', y pudo disfrutar por primera vez el público de Tenerife en 2013, se ofrecerá el viernes 17 de mayo en la localidad de Nimega (Concertgebouw de Vereeniging) y el sábado, día 18, en Arnhem (Musis Arnhem).

Por otro lado, FIMUCITÉ confirma su fructífera relación con su homólogo en Cracovia, el Krakow Film Music Festival (FMF), con la participación un año más en su programación. Así, este miércoles 15 de mayo el espectacular centro cultural y de congresos Ice Kraków, ubicado en Polonia, acogerá la première mundial del concierto live-to-picture dedicado a 'Drácula de Bram Stoker' (1992), un ambicioso espectáculo original realizado en coproducción con el FMF de Cracovia. La reconocida banda sonora de la película de Francis Ford Coppola, compuesta por Wojciech Kilar, será interpretada en sincronía con las imágenes por la Beethoven Academy Orchestra y el Polish Radio Choir dirigidos por Don Davis. Este concierto servirá el sábado 28 de septiembre de clausura a la decimotercera edición de FIMUCITÉ, en un gran show que tendrá lugar en el Auditorio de Tenerife "Adán Martín", con la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y el Tenerife Film Choir, bajo la batuta de Diego Navarro.

Además, el 17 de mayo Cracovia ofrece un nuevo concierto de la FMF Youth Orchestra, que contará nuevamente con la participación de jóvenes músicos del Conservatorio Profesional de Música de Tenerife y el Conservatorio Superior de Música de Canarias. Un total de siete estudiantes se unirán a las filas de la joven orquesta polaca para interpretar en el grandioso Tauron Arena un repertorio centrado en los clásicos de animación de Disney. El acuerdo de colaboración entre sendos festivales tiene como contrapartida la intervención de jóvenes músicos polacos en uno de los conciertos que tendrán lugar en Tenerife durante la semana del Festival.

Asimismo, el sábado 18 de mayo la Pop Culture Band de FIMUCITÉ representará en el ICE Krakow el espectáculo 'Tarantino Unchained', que estrenó el evento canario en 2017, un concierto centrado en la filmografía de uno de los cineastas contemporáneos más influyentes. El repertorio abarca temas incluidos en las bandas sonoras de 'Reservoir Dogs', 'Pulp Fiction', 'Kill Bill Vol.1 y Vol.2', 'Jackie Brown' o 'Django Desencadenado', con canciones tan populares como "Bang Bang - My Baby Shot Me Down", "Street Life", "Little Green Bag", "Let's Stay Together", y muchos otros enmarcados en el soul, funk, R&B, rock and roll y el rockabilly.

La celebración a finales de septiembre de la edición número 13 de FIMUCITÉ cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Audi Canarias, Dorada Especial y Teleférico del Teide, y con la colaboración de la Fundación SGAE, entre otras entidades. Ya se encuentran a la venta las entradas para el concierto de apertura 'Cinema Morricone', que tendrá lugar el viernes 20 de septiembre en el Teatro Leal de La Laguna, y se repetirá el sábado día 21 en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria; y los conciertos sinfónicos que acogerá el Auditorio de Tenerife los días 27, 28 y 29 de septiembre.