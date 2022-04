Se abre el plazo de inscripción de carretas y carros para participar en la Romería de La Orotava

Desde 1936 la Sociedad Liceo de Taoro, con el apoyo del Ayuntamiento del municipio, organiza la tradicional Romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, la más popular y bonita de Canarias. Dado el alto número de participantes que, normalmente, acuden a esta celebración, y con el objeto de que el evento se desarrolle con la mejor calidad posible y garantizando la seguridad para todos, así como la protección de los animales que participan, desde la organización se invita a consultar y cumplir el reglamento regulador. Tras dos años sin celebrarse, debido a la pandemia mundial, la romería tendrá lugar el próximo 26 de junio.

A partir del este lunes, 18 de abril, y hasta el lunes 16 de mayo estará abierto el plazo de presentación de las inscripciones para las carretas y carros a participar en esta Romería. En esta primera semana se inscribirán los que son residentes en el municipio de La Orotava. Sólo podrá inscribirse una persona por carreta o carro, siendo responsable a todos los efectos y entregando de manera presencial, en la secretaría de la Sociedad Liceo de Taoro (de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 18.30 horas), los distintos anexos que la organización solicita, todos ellos necesarios para participar y que se pueden descargar de la web del Liceo de Taoro. El coste de participación será de 30€ más el IGIC por carreta, que se deberá abonar en el momento de la inscripción.

El número total de carretas y carros permitidos quedará determinado por el número de yuntas disponibles hasta un máximo de 85. Todas las carretas deberán tener un pértigo igual o superior a 3 metros, con 3 lentejones en la punta, cubriendo con una goma o chapa metálica la parte alta mismo para evitar el roce con el yugo. Los tres dentones deberán estar en perfectas condiciones. Por otro lado, el freno se debe tener delantero, y no serán admitidas las que tengan en la parte trasera un sistema de cadenas que la organización estime poco seguro. Durante el desarrollo de la romería la carreta deberá ir totalmente nivelada, con el peso compartido a cada lado, con el fin de evitar sufrimiento a las yuntas y accidentes. Las yuntas se asignarán a las carretas conforme al tamaño y peso, tanto de las yuntas, como de las carretas y carros.

Se tiene que disponer de un extintor y colocarlo en lugar de fácil acceso. Con lo que respecta a los braseros irán colocados en la parte trasera, en zona libre de decoración y alejado de cualquier material inflamable para evitar incendios, además de quedar prohibido el uso de leña y solo se permite el carbón vegetal. No obstante, 45 días antes de la Romería se comenzará con la inspección del estado de las carretas, debiendo estar todas inspeccionadas, incluidas las alquiladas, una semana antes de la celebración. Una vez inspeccionadas, se les entregará un certificado que deberán presentar, si es requerido, en el transcurso de la Romería. En esto intervendrá el Liceo de Taoro y la Asociación de Carreteros.

Estarán prohibidos los carritos u otros vehículos de empujar, excepto los de bebé, que deberán ir debidamente engalanados.

El sorteo para la asignación del número de salida se celebrará el viernes 3 de junio a las 19:30 horas, en las dependencias de la Sociedad Liceo de Taoro, los primeros 40 números se sortearán entre las carretas y carros que vayan acompañados de grupo y el resto de números se sortearán entre las restantes.

La carreta o carro deberá ir engalanada con tipismo y elegancia, eligiendo elementos naturales y de poco peso. Para incentivar las decoraciones típicas, y como en años anteriores, se vuelve a convocar concurso, y se optará a un premio de 200 euros en cada una de las categorías (carreta, carro, carreta y grupo, carro y grupo), y el ganador también podrá elegir lugar de salida en la Romería del 2023. El responsable de la carreta velará por el respeto a las tradiciones y exigirá a su grupo el cumplimiento de las normas impuestas por la organización como el llevar trajes típicos completos, evitar el calzado deportivo, relojes, gafas de sol y cualquier otro elemento ajeno a lo tradicional. También se deberá atender y cumplir las indicaciones del boyero, en lo que respecta al número de personas y la distribución. Y queda prohibido cualquier tipo de publicidad, insignias, banderas, escudos o cualquier logotipo, exceptuando los de la organización.

Las grúas comenzarán a recoger a las carretas a partir de las 8.00 horas, aquellas que no estén preparadas a la hora acordada no serán recogidas. Una vez finalice la Romería cada carreta tendrá asignado un lugar de estacionamiento, dependiendo del lugar al que se dirijan una vez finalizada la Romería.

