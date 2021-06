Atletas Olímpicos se citan en el Meeting Internacional Arona Pruebas Combinadas Tenerife 2021

Esta circunstancia, además de la posibilidad de sumar puntos para la clasificación olímpica, hace de la competición de Tenerife – Arona un reclamo para los deportistas que todavía no tienen marca para los Juegos.El Meeting de Arona Tenerife esta englobada en el calendario de la Challenge Mundial de Pruebas Combinadas de la World Athletics 2021, por lo que la puntuación obtenida en Arona será decisiva para el pase olímpico.Eelco Sintnicolaas (Países Bajos), quinto en el Campeonato del Mundo 2013, Adán Helcelet (República Checa) subcampeón de Europa 2016, Martin Roe (Noruega), sexto en el campeonato de Europa 2018 y ganador de la última edición del Meeting de Arona, el venezolano Georni Jaramillo ganador del campeonato Sudamericano 2019 y el español Jorge Ureña, actual subcampeón de Europa de pista cubierta, son algunos de los participantes en esta edición en el apartado masculino.En el apartado femenino destacar la participación de la francesa Antoinette Nana, cuarta en los juegos olímpicos de Londres, Geraldine Ruckstuhl (Suiza), ganadora en 2019 del Campeonato de Europa Sub 23, Nina Zheng (China) campeona de los juegos de la Commonwealth 2018 o la española Maria Vicente, actual campeona de Europa Sub 20.Junto al Decatlón y al Heptatlón senior masculino y femenino, el Meeting de Arona Tenerife 2021 albergará además la competición en las categorías de Decatlón U20, Heptatlón U19 en el apartado masculino y en el femenino el Heptatlón U20 y Heptatlón U18. Todo ello en cuatro jornadas repartidas entre el sábado 12 y el domingo 13, que comenzaran el sábado por la mañana a las10:00 h.A la competición se podrá acceder al recinto, respetando todas las normas de precaución COVID – 19, además se retrasmitirá en vivo, a través de la plataforma LaLiga.com

Jose Julián Mena – alcalde de Arona.

El alcalde de Arona, José Julián Mena, ha subrayado que el "municipio se ha convertido en los últimos años en una referencia deportiva a nivel nacional e internacional, con la participación y entrenamiento de importantes figuras del deporte en instalaciones públicas y privadas. La celebración de la décima edición de este meeting viene a reforzar la posición del municipio como destino para la práctica deportiva, lo cual tiene un valor incalculable para la imagen de Arona, así como para promover un estilo de vida saludable entre nuestros propios vecinos".

Francisco Marichal

Por su parte, el concejal del área de Deportes, Francisco Marichal, ha explicado que "este meeting forma parte de una estrategia más amplia, transversal, en el que todos los departamentos municipales se implican en hacer de Arona un destino orientado a un segmento turístico que busca practicar deporte, un estilo de vida saludable, lograr una difusión nacional e internacional, así como facilitar al conjunto de los vecinos unas instalaciones adecuadas para el deporte".