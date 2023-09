Gran Canaria, epicentro del mejor MMA

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, destacaba que Gran Canaria y su capital son "referencia desde hace años en las disciplinas de deportes de contacto y MMA. Para mí es una satisfacción como practicante y como aficionado poder contar aquí con competidores que son referencia a nivel nacional e internacional." El consejero felicitaba además a la organización, "a Julio Santana, gran deportista y campeón nacional, además de un promotor que ha sabido arriesgar con un formato diferente en este tipo de competiciones."

Por su parte, Carla Campoamor, concejal de Deportes del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, hacía hincapié en que "Las Palmas de Gran Canaria es cuna del deporte, y estos eventos demuestran la importancia del deporte para esta ciudad." Campoamor añadía además que "la participación de gente tan joven y de tanto nivel" es prueba de ello, y mostraba su deseo de "poder disfrutar de una velada espectacular."

Julio Santana, director de The Batlle Championship 2023, agradecía su apoyo a las admnistraciones, "que consiguen que seamos un deporte con cada vez más seguidores, cuando años atrás éramos una disciplina minoritaria," e invitaba a todo el público a participar del programa de este fin de semana, "con tres combates especialmente atractivos en los que veremos a Juanma Suárez, Darwing Rodríguez y Omar Santana, además de la vuelta a las islas del campeón mundial de Muay Thai, Juan Martín Wanmario."

Tanto Dorian Jiménez como Reda Abdellaoui, dos de los peleadores que lucharán por los dos cinturones en juego, los cinturones de la pasada edición de The Battle Championship en los pesos de 66 y 77 kg, han agradecido haber podido participar del reality del pasado año, "en el que hemos vivido una experiencia única y que esperamos que se repita," y han augurado un enorme espectáculo en esta nueva cita.

30 combates en total, con la presencia destacada de los campeones mundiales Juanma Suárez y Darwin Rodríguez, el cinturón negro de Yiu Titsu Omar Santana y los peleadores internacionales Tamirlav Dadaev, de Austria, el croata Dod Zoran, o el luchador serbio Andrija Stoljiljkovic.

Destaca la vuelta a Canarias de una de las grandes figuras nacionales del Muay Thai, Juan Martín Wanmario, con más de 130 combates, campeón de la Federación Mundial de Muay Thai en dos ocasiones y actual campeón de la Asociación Internacional de Muay Thai, que se enfrentará al peleador italiano Giordano Stella. Sin olvidar toda una serie de actividades paralelas relacionadas con las MMA. El programa de The Batlle Championship 2023 arranca la tarde de hoy, jueves, con el pesaje de las primeras peleas. El viernes tendrá lugar el pesaje del evento principal. Toda la información en las redes sociales del evento.

Entradas disponibles en los gimnasios colaboradores: Black Lions Team, Club Masaru, Club de Lucha Chedey Jiménez, Club ATR Ruben Caravallo, Taz Jinámar, Team Romero, Club de Lucha Piraña y en Island Fighter Shop.

The Battle Championship 2023 está organizado por Island Fighter Events y Club Deportivo Taurus. Patrocinan el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de su Instituto para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte, el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes, Promotur, Turismo de Canarias, Island Fighter Shop y Zombie Figthwear.