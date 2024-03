Canarias/ Arona LESS4MORE remonta a las aurinegras y gana 3-1.

No fue una buena tarde para el Fedes Ascensores Ciudad de La Laguna en la disputa del duelo aplazado de Superliga Femenina 2. Pese a ponerse por delante en el Pabellón Jesús Domínguez Brillo, el Arona LESS4MORE remontó el choque y acabó imponiéndose por 3-1. De esta manera, a las aurinegras solo les queda la última jornada en el Ríos Tejera.



El encuentro empezó competido e igualado, con Alba Carmona sumando los primeros puntos para el CV Aguere (3-3). Aun con varios errores en el saque de las visitantes, las acciones positivas de Mica Rosell y Carol da Silva mantuvieron a la suyas por delante y con una ventaja solvente (11-17).

Las locales vendieron cara su piel y pelearon hasta acercarse, aunque Rosell frenó en seco la reacción rival (16-19). Con buena defensa y lideradas por Pia Fuchs y la propia da Silva en ataque, el Fedes Ascensores tuvo casi cerrado un primer tanto que acabó complicándose. Sin embargo, 22-25 y las laguneras se pusieron por delante.

Aprovechando sus buenos saques, el conjunto sureño tuvo la iniciativa desde el comienzo del segundo periodo (4-1). En el lado aurinegro, las cosas no salían y ni el tiempo muerto solicitado por Danilo Gomes arregló la situación (11-6).

Para negativa del Aguere, el partido continuó sin que las visitantes redujeran diferencia y acabaron viniéndose abajo. Del remontable 19-14 se pasó a un definitivo 25-16 que puso las tablas en el electrónico.

Si bien la tercera manga arrancó igualada, los problemas en la recepción de las laguneras hicieron que el Arona cogiera ritmo anotador. Cierto es que defendían bien en la red, pero esto no bastó para evitar un 14-8 en contra en el ecuador del set.

Encadenando varios bloqueos, el Fedes Ascensores amenazó con darle la vuelta a la tortilla (15-12), pero fue solo un espejismo. Los errores volvieron a condenar a un Aguere que no fue rival para las sureñas. 25-14 y 2-1 abajo.

Lejos de mejorar, el encuentro siguió dando de lado a las visitantes. Empezando 3-0, el parcial llegó hasta el 11-4 hasta que Danilo Gomes decidió parar. No obstante, la reacción nunca llegó y las locales volaron hasta el definitivo 25-8.

Pese a esta derrota por 3-1 en el derbi tinerfeño, el Fedes Ascensores Ciudad de La Laguna sigue en quinta posición con 39 puntos. Ahora, las laguneras reciben el próximo 6 de abril al CV Torrejón para cerrar la temporada de Superliga Femenina 2.

