Las canarias vuelan muy alto, rápido y con estilo

Canarias/ La tercera edición del Gran Canaria Air Battle, tal y como su nombre indica, ha dado este sábado en la playa grancanaria de El Burrero un espectáculo donde las canarias han estado por todo lo alto.

Las chicas de la modalidad Big Air (saltos altos) han volado alto y con mucho estilo, aunque a la final ha llegado la majorera Alexandra Torres, quien tiene un nivel increíble y bastante experiencia en competición, haciendo unos trucos bastante técnicos como el board off (quitarse la tabla de debajo) y el tic tac (hacerla girar), mientras que la grancanaria Lorena Schamann también ha llegado a la final con unos saltos muy altos y con su truco estrella: one foot, agarras la tabla y sacas un pie. La «small final» la disputó la tinerfeña Judith Alonso y la joven grancanaria Daniela Moreno, de 16 años. "Vine a perder contra Julia Castro, tuve suerte contra Daniela y en la final contra Alexandra, no me gusta competir, pero me parecía importante la representación femenina, y al final me lo he pasado genial, hay muy buen rollo en este deporte", declara Lorena Schamann, quien ha tenido todo el apoyo del público local.