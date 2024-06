Doblete de Sports & You Canarias en el Rally Villa de Granadilla

Mejor, imposible. Los dos equipos de Sports & You Canarias inscritos en el 32 Rally Villa de Granadilla han logrado las dos primeras posiciones en este rally del campeonato provincial e insular y, de paso, se repartieron los siete tramos en juego. Sin duda, una actuación excepcional por parte de Sergio Fuentes-Ariday Bonilla y Fernando Cruz-Tecorice Hernández, que compitieron sobre sendos Citroën C3 Rally2.

Granadilla de Abona/ Sergio Fuentes y Ariday Bonilla lograron la victoria al volante de su Citroën C3 Rally2 tras dominar la prueba de principio a fin y después de ganar en cinco de los siete tramos celebrados. Fernando Cruz y Tecorice Hernández fueron segundos en su debut con un Citroën C3 Rally2, ganando los dos tramos restantes, entre ellos el TC Plus.

La pareja Fuentes-Bonilla aterrizaba en Granadilla como líderes del Insular y segundos del Provincial. Con el número uno en las puertas de su vehículo, empezaron ganando los tres primeros tramos cronometrados, logrando una diferencia superior a los diez segundos. Unas cifras que aumentaron en la recta final de la carrera, hasta el punto de ganar un total de cinco especiales para acumular cerca de 20 segundos de diferencia al término de esta edición del Rally Villa de Granadilla.

Con este resultado, los del Citroën C3 Rally2, además del valor lógico de una victoria, pasan a encabezar con un mayor margen los dos certámenes en los que defienden el título logrado el año pasado.

Por su parte, Fernando Cruz y Tecorice Hernández aprovechaban la oportunidad que les brindaba la victoria en la Rally & You Bp Ultimate Plus Car Cup 2023 y, de entrada, les entregaba las llaves de un Citroën C3 Rally2 para disputar un rally en la temporada 2024.

El 'Villa de Granadilla' era el escenario elegido y lo cierto es que no desentonaron. De hecho, además de la segunda plaza que ocuparon al término de la prueba, sumaron su primer scratch a lo largo del cuarto tramo de la prueba. Y no fue un mejor tiempo cualquiera, ya que coincidía con el TC Plus. Posteriormente, sumaron un nuevo mejor tiempo para certificar una actuación realmente meritoria.

"Los dos equipos han cuajado una excelente actuación", destacaba Emma Falcón. "Sergio y Ariday han aprovechado la oportunidad, han dominado la prueba y se han llevado una merecida y valiosa victoria", subrayaba la responsable del equipo. "En el caso de Fernando y Teco, creo que ha quedado demostrado el nivel de la Rally & You Bp Ultimate Plus Car Cup. Se han adaptado muy bien al Rally2, han marcado un buen ritmo y a la postre materializaron una segunda posición que para el equipo se ha convertido en un gran doblete", concretaba.

De este modo, Sports & You Canarias ha vuelto a protagonizar un brillante fin de semana. Buenas sensaciones de cara a los retos que quedan antes de que finalice la primera parte del curso 2024.