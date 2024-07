Giovanni Fariña culminó en Galicia la beca lograda en la Rally & You Bp Ultimate Plus Car Cup

Tenerife/ El piloto tinerfeño, acompañado por David Rivero, completó en el Rally Rías Baixas su programa becado gracias a sus dos temporadas en la Rally & You Bp Ultimate Plus Car Cup.

Giovanni Fariña y David Rivero acudían este fin de semana al Rally Rías Baixas, una clásica prueba nacional que se estrenaba en el Supercampeonato de España (S-CER) y que iban a encarar, como ha sido costumbre, a los mandos de un Peugeot 208 Rally4.

Con la cita gallega, Fariña ha culminado la beca lograda tras dos temporadas compitiendo en la Rally & You Bp Ultimate Plus Car Cup. El tinerfeño ha terminado disputando el Rally Sierra Morena y el Rally Rías Baixas, ambos sobre asfalto, así como el Rally Terras D'Aboboreira, una cita sobre tierra que se disputó en Portugal.

En Vigo volvió a demostrar su nivel y, de paso, el alto potencial de la Rally & You Bp Ultimate Plus Car Cup que organiza Sports & You Canarias. En los selectivos tramos gallegos, que en ocasiones estuvieron plagados de trampas, logró importantes resultados. De hecho, ha añadido a su palmarés la segunda plaza entre los seguidores de la Beca Júnior RTS, la tercera plaza en el Desafío Peugeot -un histórico certamen monomarca que se ha recuperado esta temporada- y el cuarto lugar en la Peugeot Rally Cup Ibérica. Sin duda, un bonito colofón al premio de tres carreras que logró gracias a sus dos temporadas en el campeonato canario.

"Ya lo decía en la previa al Rally Rías Baixas, el listón de la Rally & You Bp Ultimate Plus Car Cup es muy alto y los pilotos que han pasado por nuestro certamen se han encargado de demostrarlo", aseguraba Emma Falcón. "Giovanni Fariña ha cuajado un excelente Rally Rías Baixas, una prueba inédita en su trayectoria, y ha sumado unos puntos importantes en sus diferentes programas. Estos rallies se los ha ganado con su trayectoria en la Rally & You Bp Ultimate Plus Car Cup y nosotros estamos encantados de haber colaborado en su crecimiento como deportista", subrayaba la responsable del proyecto.

Mientras, en Canarias, la Rally & You Bp Ultimate Plus Car Cup sigue su camino y a finales de julio arrancará con la segunda y definitiva parte de su temporada con motivo del Rally Ciudad de La Laguna.

Este programa es posible gracias a Bp Ultimate, Plus Car Rent a Car, Pirelli, Fred. Olsen Express y Joyería Platino, Peugeot Sport y Opel Motorsport.