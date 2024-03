Las empresas de Gran Canaria arrancan con éxito Alimentaria Barcelona

Desde este lunes 18 de marzo y hasta el próximo jueves 21, las empresas participantes tendrán la oportunidad de han comenzado con éxito su primera jornada.

La consejera de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, se mostró satisfecha con el arranque de la feria para las empresas de la isla. "Es fundamental para el programa Gran Canaria Me Gusta apoyar acciones como esta porque nuestro objetivo de promocionar y fomentar la comercialización de los productos de Gran Canaria", afirma la consejera que, este año también, participó en la visita institucional a la feria de su majestad el Rey Don Felipe.

Tirma, Intercasa, Rodrigonsa, Gofio La Piña, Dismepe, Ahembo, Cumba, Salinas de Tenefé, Molino Gofio San Pedro, Terorero, Salsas Diamante, Aquanaria, Galletas Bandama, Emicela, Trabel, Ron Arehucas y Lambda comparten estos días un stand de 140 metros cuadrados donde mantienen reuniones y establecen relaciones comerciales. "Este formato de participación me parece una buenísima iniciativa que nos ayuda a apoyarnos los unos a los otros y a demostrar que en Canarias hay industrias muy fuertes, que trabajan muy bien y que tienen un producto estupendo", comenta María José Sánchez, Export Manager de Tirma, empresa que ya había participado anteriormente en Alimentaria Barcelona con stand propio.

Para Jaime Pérez, Sales Executive de Aquanaria, esta edición se presenta con "muy buenas expectativas de reforzar la presencia de marca y las ventas ante distribuidores, clientes actuales y también potenciales, por lo que estar con el Cabildo de Gran Canaria en esta feria tan importante es una gran oportunidad para nosotros".

También bajo el paraguas de Gran Canaria Me Gusta, otro stand de 24 metros cuadrados sirve estos días de espacio para presentaciones y degustaciones ante los visitantes profesionales de la feria, que se acercan a conocer los productos de la isla. Ida Vega, directora de marketing de Ahembo y fabricante y distribuidor de Clipper, realizó una presentación de su refresco emblemático y mantuvo diferentes reuniones a lo largo de la primera jornada. "Para Clipper es un verdadero orgullo estar aquí y hacerlo con más marcas de las Islas, es una oportunidad de mostrar nuestro producto. Nos ha sorprendido que, sin tener una distribución permanente en Península, la marca sea tan conocida, por lo que esperamos seguir promocionándonos con tan buenas".

Así, las empresas de Gran Canaria tendrán la oportunidad de exponer sus productos durante cuatro días, en el stand ubicado en el Pabellón 6 de Fira Barcelona Gran Vía. Alimentaria Barcelona 2024, que se celebra conjuntamente con la feria Hostelco, espera desarrollar una de las ediciones con más participación de empresas y profesionales internacionales de su historia: de las 3.200 compañías expositoras, 900 proceden de fuera de España y un 25% de los 100.000 visitantes previstos llegarán de más de 120 países, consolidándose, así, como plataforma referente europea del sector. Los grandes retos y tendencias de la industria, como los alimentos funcionales, la sostenibilidad y la IA, se abordarán en más de 350 actividades y demostraciones a cargo de 700 prestigiosos expertos y chefs. Entre ellos, Oriol Castro y Eduard Xatruch, dos de los tres chefs del restaurante Disfrutar Barcelona (con 3 Estrellas Mchelín) ofrecieron una ponencia en el espacio Hub y visitaron el stand de Gran Canaria.