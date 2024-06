Los mercados tradicionales de Canarias celebran su IV Encuentro con el reto de adaptarse a los tiempos actuales

Por otro lado, tanto el presidente como el consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, apuntaron la necesidad de introducir mejoras basadas en las nuevas tecnologías que permitan a los mercados mejorar su productividad y ser más competitivos.

En ese sentido se pronunció también la presidenta de la Federación de Mercados de Canarias (Femeca), Estefanía Hernández, quien se mostró abierta a la transformación de los mercados, pero sin sacarlos de su ubicación habitual, "porque si no se convierten en un centro comercial más y la gente no quiere eso, hay que hacerlos visibles".

Manuel Domínguez explicó durante el encuentro la estrategia del Gobierno de Canarias para la mejora, el mantenimiento, la conservación y el desarrollo de los mercados tradicionales, en su apuesta "por las plazas tradicionales que potencian la tradición, la costumbre y el comercio local".

"Este encuentro refrenda el auge de los mercados tradicionales en Canarias, pero hay que adaptarlos a los nuevos tiempos, conservando sus infraestructuras y dándoles más visibilidad", dijo el consejero, quien abogó por convertir Canarias en un "destino comercial inteligente que anime a una mejor promoción del servicio".

Para ello, el Gobierno canario cuenta con subvenciones para mejorar las infraestructuras, pero también para ayudar a los comerciantes a adaptarse a las demandas actuales a través de la digitalización y las nuevas tecnologías, y para poder ofrecer experiencias y servicios que atraigan al público actual sin perder su identidad.

Así lo explicó también el director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, David Mille, quien aclaró que la estrategia canaria parte de una marca paraguas que cuenta con una dotación presupuestaria de un millón de euros para 2024, a través de la cual se desarrollan todas las estrategias de fomento y dinamización de los mercados tradicionales.

Entre las acciones previstas, se está culminando la elaboración de una guía de mercados de Canarias con información completa sobre todas las plazas del archipiélago. Además, el Gobierno pone a disposición de los mercados una serie de subvenciones para la conservación de las infraestructuras y para dinamizar su actividad. "Se trata de que no pierdan su esencia, pero también de que impulsen su potencial de producto dinamizador y turístico", dijo.

Para la directora general de Comercio, Hostelería y Consumo del Ayuntamiento de Madrid, María Concepción Díaz, "la clave del éxito son las personas, la experiencia y la adaptación a los nuevos hábitos de consumo". "Los mercados seguirán vivos, si los clientes siguen yendo -apuntó Díaz-, pero para eso hay que adaptar la oferta a la demanda, porque si no se compra, no se vende".

"El gran objetivo es la adaptación del mercado, si no nos adaptamos, no evolucionamos y los mercados van a sufrir", sentenció el CEO de Crearmas y presidente del Mercado de la Boquería, Jorge Mas, quien aseguró que los mercados deben entender al cliente actual, que hace una compra más ociosa que por necesidad. "El cliente de hoy quiere ir al mercado a vivir experiencias y pide ocio a gritos porque las necesidades básicas están cubiertas; y en ese contexto, la gastronomía es un plus".

El gerente del Mercado de Nuestra Señora de África, Miguel Ángel Luis, abordó en su ponencia los aspectos esenciales del turismo sostenible y cómo las directrices que lo definen se pueden aplicar en los mercados municipales.

Por su parte, Francisco Javier Casares, catedrático de Política Económica de la Universidad Complutense de Madrid, explicó cómo los mercados municipales son ejes vitales de ciudades y pueblos, como centros sociales y cívicos de relación entre personas, "pero también como reguladores de precios zonales y como garantía de calidad servicio-precio".

Como ejemplo de la adaptación de un mercado a la demanda actual, la técnico comercial del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Rita Álvaro, explicó cómo la capital majorera ha modernizado su mercado municipal, abriéndolo al mar e incorporando aparcamiento y zona de gastronomía, manteniendo "la sinergia entre lo que es un verdadero mercado de abastos con el uso que le dan los nuevos consumidores".

Para finalizar la jornada, el fundador y CEO2 de la agencia de marketing 22GRADOS, Eladio Bombín, ofreció unas reflexiones sobre el marketing que realizan los mercados y los hábitos de los consumidores. Además, dio algunas pinceladas sobre la experiencia del usuario como factor de contribución al desarrollo de la prescripción para generar más tráfico, así como de las oportunidades de financiación de los mercados frente a las grandes superficies, que cuentan con mayores presupuestos para el marketing y la promoción.

El encuentro que ha reunido hoy en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología a gestores, propietarios y profesionales de la gestión de estas plazas para analizar su situación actual y abordar los retos del futuro, contó también con la presencia del viceconsejero de Comercio y Consumo, Felipe Afonso El Jaber; el director de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Gabella; y el concejal de Mercados del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo.

Mañana, ponentes y participantes realizarán un recorrido por los cuatro mercados de Las Palmas de Gran Canaria, comenzando por el de Altavista y finalizando en el Mercado del Puerto, donde se ofrecerá un cóctel de despedida.