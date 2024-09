Abierto el plazo para solicitar las subvenciones del PEPAC hasta el 30 de septiembre

Los titulares de explotaciones ganaderas de Canarias disponen hasta el próximo 30 de septiembre para solicitar de manera anticipada las subvenciones destinadas a inversiones en modernización y/o mejora de explotaciones ganaderas del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC), correspondiente al año 2025.

Las personas interesadas en acogerse a esta convocatoria de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias deben presentar sus solicitudes junto a la documentación requerida a través de la sede electrónica del Ejecutivo regional (https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/9282).

Las actuaciones objeto de subvención son aquellas iniciativas dirigidas a mejorar los resultados económicos de las explotaciones ganaderas, modernizarlas o reestructurarlas en términos de tamaño u orientación productiva. La cuantía máxima a percibir por persona beneficiaria será de 250.000 euros por explotación, sin que pueda superar los 80.000 euros por Unidad de Trabajo Agrario (UTA). Respecto a los plazos de ejecución, para la primera anualidad será en el mes de octubre de 2025, y para la segunda anualidad, abril de 2026.

El director general de Ganadería, Andrés Díaz Matoso, ha explicado que estos fondos permiten acometer actuaciones como la compra de maquinaria, la gestión de residuos y subproductos, la producción de biogás para consumo propio, la instalación de equipos y sistemas de seguridad y control, y mejoras en sistemas de almacenamiento de alimentos para el ganado, entre otras acciones.

Para poder acogerse a estos créditos, las personas solicitantes deben tener inscrita la explotación en el Registro de Explotaciones correspondiente antes de la Resolución provisional, excepto para jóvenes; no estar sujetos a prohibiciones de la Ley General de Subvenciones (LGS); mantener la actividad y propiedad ganadera subvencionada durante al menos cinco años; no haber sido sancionados por discriminación de sexo/género; realizar las inversiones después del acta de no inicio; obtener la licencia de obra antes del período de aceptación de la subvención; no estar en crisis empresarial según las Directrices comunitarias, y cumplir las normas medioambientales e higiénicas de la convocatoria, entre otros condicionantes que pueden consultarse en la Orden.

Deberán cumplir otros requisitos, entre los que se encuentran la inscripción en la Agencia Tributaria de Canarias en el caso de Comunidades de bienes, tener una edad mínima de 18 años al finalizar el plazo de presentación de solicitudes y que la persona o personas responsables de la gestión y/o administración de la finca posea o posean la capacidad agraria adecuada. Además, quienes se acojan a la subvención para el establecimiento de jóvenes ganaderos deberán adquirir la capacidad antes de la justificación final de la misma.

Se requiere además presentar un Plan de Mejora que incluya el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) de la inversión, el cual debe ser superior a cero, a menos que las inversiones se realicen para cumplir con nuevas normas de la Unión Europea o sean realizadas por personas jóvenes ganaderos recientemente instaladas.

Las personas beneficiarias también se comprometen a mantener las inversiones subvencionadas y el tamaño o dimensión de la explotación mencionada durante un período de cinco años desde el último pago al beneficiario. Deberán asegurar que no se cause daño ambiental y cumplir con las normas medioambientales, de higiene y bienestar animal, entre otras exigibles.

Estas subvenciones están cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), por la Comunidad Autónoma y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El texto completo de la Orden de convocatoria puede consultarse mediante el siguiente enlace: https://www.gobiernodecanarias.org/boc/2024/102/008.html