Canarias pide en Bruselas una actualización del POSEI para hacer frente a la "desagrarización" de las islas

Esta diferencia es más acusada en el apartado de salarios y cargas sociales, de forma que este concepto supone para las fincas canarias el 37,5% del total de los costes frente al 17,1% que representa para las explotaciones españolas.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, el viceconsejero de Sector primario, Eduardo García, y técnicos de su departamento han presentado en un encuentro de carácter técnico con representantes de la DG Agri, de las RUP de Francia y Portugal, y de la Representación Permanente de España en la Unión Europea (REPER), los resultados preliminares de un estudio sobre el impacto socieconómico de este programa de ayudas en el sector agrícola y ganadero canario que muestra que los costes totales por finca crecen de forma significativa para todos los tamaños de explotación en las islas y en mayor medida que el resto del Estado según datos de la Red Contable Agraria Nacional (RECAN) para el periodo 2009-2022. Asimismo, mientras los costes totales medios han seguido una trayectoria alcista en los últimos cuatro años, la renta neta por explotación ha tenido un comportamiento más plano.

En este sentido, el titular del área explicó que este aumento de costes conduce a una pérdida de la rentabilidad de las empresas del sector y en consecuencia de la superficie agraria, del número de explotaciones, de actividad y capacidad de producción, "una tendencia de retroceso del sistema agrario que se mantendrá si no se refuerza el respaldo económico de Europa a través del POSEI, cuya dotación económica no ha sufrido actualización alguna durante casi dos décadas mientras los costes no dejan de aumentar".

"El aumento de la ficha financiera de este programa de ayudas es fundamental para proteger a los pequeños productores y lograr un sector primario saneado y resiliente, preparado para afrontar el actual escenario de riesgo y los que puedan sobrevenir en el futuro, para asegurar nuestro autoabastecimiento alimentario antes potenciales cortes en las cadenas de suministros de materias primas y alimentos, y mejorar la posición del sector primario canario en la cadena alimentaria que permita mejorar sus márgenes de rentabilidad", destacó el consejero.

Durante la reunión, los representantes del Ejecutivo regional reivindicaron también el papel determinante que juega el sector primario de las islas para asegurar una alimentación saludable y de calidad a partir de las producciones de cercanía, para preservar la biodiversidad contribuyendo así a luchar contra el cambio climático, fijar a la población en el medio rural, y como recurso turístico a partir de los paisajes agrarios y la gastronomía local.

"El sector agrario puede ser además una fuente importante de empleo para las personas migrantes y, por tanto, una vía de integración dada la necesidad de mano de obra que requiere", añadió Quintero.

Otras de las cuestiones expuestas por el consejero y su equipo fue la necesidad de incorporar las cláusulas espejo en los acuerdos comerciales con Terceros países, "especialmente en aspectos vinculados al uso de fitosanitarios, de bienestar y salud" y la subida de aranceles a las importaciones para hacer frente a la competencia desleal y compensar los mayores de producción que afrontan los productos europeos.

Suben los costes y baja la renta

A partir de los datos del Servicio de Estadística de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria y desde la perspectiva de los productos agrarios, este texto recoge un fuerte incremento de los costes tanto por hectárea como por kilogramo entre 2019 y 2024, que se traduce en un ascenso del 38% en el caso de las hortalizas y tubérculos, del 33,5% en el plátano y del 28,2% si nos fijamos en los frutales.

Dicho informe también pone de manifiesto el aumento constante de los consumos intermedios en Canarias (en un 108% en el marco temporal 2005-2023), que crecen más que la producción y la renta agraria; y en base a los datos del Ministerio muestra que la renta agraria del 2023 representó el 89% de la renta del 2007.