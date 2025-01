Plátano de Canarias cierra 2024 con una recuperación en el valor de sus exportaciones

Santa Cruz de Tenerife/ El sector platanero canario ha experimentado una recuperación en 2024, tras un año 2023 que estuvo marcado por récords de producción, pero también de muy bajos precios a las Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias. Los resultados de 2023 situaron al sector en una posición crítica como resultado de la combinación de bajos precios en origen de forma continuada y el fuerte incremento de los costes de producción en los últimos tres años (+24%).



El año 2024 ha sido un año de recuperación en términos de media anual, si bien dos circunstancias condicionan este hecho. Por un lado, la alta variabilidad de la producción, resultado de la evolución climatológica, que ha generado períodos de cambios bruscos de los precios a lo largo del año. Por otro, el aumento de los costes, que, aunque de forma atenuada, continuaron creciendo en el 2024.

Las exportaciones de Plátano de Canarias en 2024 se redujeron en 23,5 millones de kilos respecto al año anterior, situándose en los 373 millones de kilogramos. Península y Baleares fueron el destino principal, con más de 360,3 millones de kilogramos de consumo (vs. los 388 millones del año anterior), que se completaron con 13,1 millones de kilos destinados a varios países, principalmente Marruecos, Suiza, Bélgica, Polonia y Portugal (vs. los 8,5 millones del año anterior).

El valor total de estas exportaciones, valoradas en base al precio medio en verde el Plátano de Canarias posicionado en la Península, se situó en cifras muy cercanas a los 400 millones de euros, lo que supone una recuperación de algo más del 25 % respecto al valor obtenido en 2023.

Ciertamente, las condiciones de producción y mercado son diferentes cada año, pero los datos muestran cómo la recuperación de niveles más equilibrados de oferta y demanda de Plátano de Canarias en la península respecto al 2023, un año de condiciones excepcionales de producción, repercutieron positivamente en la recuperación de valor.

Con todo, durante 2024, el consumo medio semanal de Plátano de Canarias en la Península se situó en 7 millones de kilogramos. Sin embargo, en términos de precio medio, la evolución del año tuvo altibajos. Particularmente, entre las semanas 27 y 33 de 2024, en las que se produjo una brusca caída en el valor de las exportaciones debido

al fuerte volumen de producción previo a la época estival, lo que vino a afectar a las producciones comercializadas en la segunda parte del año. No obstante, durante las últimas 12 semanas de 2024, período tradicionalmente crítico para la venta de plátano por las celebraciones navideñas, se observó un comportamiento estable en el precio, a pesar de contar con un volumen de exportación alto y muy similar al del año anterior.

Este repunte en los precios medios anuales y la estabilización de la producción marcan un cambio positivo para el sector platanero canario, que se venía enfrentando a 15 meses consecutivos de precios bajos hasta marzo de 2024.

Desde la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN) recuerdan el complejo contexto actual del mercado del plátano. En los últimos diez años, el consumo de frutas en España ha caído un 24% en volumen, por lo que el plátano de Canarias, a pesar de ser una de las excepciones a esta tendencia con un crecimiento del 30% en el mismo período, se enfrenta a un contexto de mercado negativo, que se suma al incremento de los costes de producción, especialmente de la masa salarial bruta, que supera los 190 millones de euros anuales, y a la competencia de terceros países con menores exigencias medioambientales. Además, el cambio climático ya está afectando al ciclo de producción, provocando años de cifras muy elevadas, alternados con otros de producción menor debido a la inestabilidad climática. Todo ello genera un escenario de grandes fluctuaciones e incertidumbre.

Momentos de crisis de mercado

La evolución del mercado del plátano en 2024 tuvo momentos de caída de los precios en distintos períodos del año, principalmente durante el mes de agosto y septiembre. Momentos en los que, para evitar un endeudamiento irreversible, las Organizaciones de Productores de Plátanos adoptaron medidas de crisis que alcanzaron un total de 5,5 millones de kilos destinados a alimentación de ganado y producción de compost, y la donación de 2 millones de kilos conforme al máximo de aceptación que los bancos de alimentos de toda España en esos momentos.

En ningún caso estas acciones, que afectaron a menos del 1,8% de la producción canaria con el objetivo de salvaguardar la continuidad de la actividad, conllevaron destrucción de fruta.

Puntos clave

ASPROCAN identifica tres puntos de acción clave para este 2025. Por un lado, se deben hacer más esfuerzos para el fomento del consumo de frutas. Una dinámica positiva de mercado daría una salida más estable a una producción de Plátano de Canarias creciente por causas climatológicas.

Por otra parte, la nueva Comisión Europea, ante la ausencia de condiciones concretas que exijan a las importaciones los mismos estándares regulatorios que se requieren a

los productores europeos, debe actualizar significativamente la ayuda al sector, que se mantiene en los mismos niveles desde el año 2007.

Por último, desde el propio sector, se debe seguir reforzando la actividad promocional y de calidad diferenciada que difunden y avalan su producto, a la vez que se concretan las medidas colectivas en marcha para la previsión de la producción disponible a más largo plazo, y se da continuidad a los mercados de otros países complementarios al nacional.

