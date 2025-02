El Gobierno destina más de 80.000 euros a Canarias para promocionar las exportaciones de vino en terceros países

Canarias/ El Gobierno, a través de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada este martes por videoconferencia y presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha aprobado destinar más de 80.000 euros a Canarias para tres programas de promoción del vino en mercados de terceros países para 2026.

Con un presupuesto global de 55,59 millones de euros para la promoción, las solicitudes presentadas finalmente por las comunidades autónomas ascienden

a un total de 46,8 millones de euros. Por ello, el ministro Luis Planas ha planteado a los consejeros y consejeras autonómicas del ramo elevar la subvención al 50 % máximo permitido para los 657 programas presentados por las autonomías, que han mostrado su conformidad con la propuesta ministerial.



Esta línea de promoción de los vinos españoles en mercados de terceros países está recogida en la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), dentro del marco del

Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 y con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA) para ejecutar en 2026.



Luis Planas ha explicado los beneficios de este tipo de programas que persiguen expandir las características y cualidades de los vinos españoles en terceros

países con el fin de mejorar su competitividad y consolidar nuevos mercados.

Consejo Consultivo de Política Agrícola

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha presidido hoy, también por videoconferencia, el consejo consultivo de Política Agrícola para Asuntos

Comunitarios preparatorio del consejo de ministros de Agricultura que se celebrará el próximo lunes, día 24, en Bruselas.

Luis Planas ha destacado que la presidencia polaca ha propuesto un intercambio de impresiones sobre la aplicación del mecanismo de garantía rural. España

defenderá la aplicación de este mecanismo para asegurar la coherencia, consistencia y complementariedad entre las políticas e instrumentos que se proyectan sobre las zonas rurales y que tienen incidencia en la calidad de vida de sus habitantes.

Según el ministro, no se trata únicamente de evaluar con carácter previo el impacto de las estrategias en las zonas rurales, sino también que las necesidades de estos territorios y de sus poblaciones se integren en la fase de diseño de estos instrumentos por parte de las autoridades competentes.

"Es importante también destacar que la puesta en marcha de esta iniciativa no debe llevar asociada cargas burocráticas adicionales", ha reconocido el ministro

quien ha considerado que el proceso de elaboración del próximo marco financiero plurianual post 2027 que ahora se inicia, y el desarrollo de sus programas y políticas, constituye una oportunidad para que la Comisión Europea aplique correctamente el mecanismo de garantía rural.

Luis Planas ha explicado que en la reunión del próximo lunes se abordará un punto relacionado con la situación de los mercados agrarios, en particular tras

la invasión de Ucrania. En general, según el ministro, actualmente hay que destacar una buena evolución de los cultivos que contrasta con las dificultades

climáticas de la campaña anterior.

