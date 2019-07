La DOP Islas Canarias-Canary Wine organiza la Gran Cata de Vinos Canarios "Descorcha Canarias"

Tenerife/ Pasear entre viñedos, conocer las singularidades de las uvas canarias y las características de los suelos y catar unos productos únicos con maridajes de gran calidad es la propuesta de la DOP Islas Canarias-Canary Wine para este sábado 6 de julio.

La primera edición de la Gran Cata de Vinos Canarios Descorcha Canarias with Canary Wine abrirá de manera simultánea las puertas de siete bodegas de Tenerife asociadas a la DOP Islas Canarias-Canary Wine entre las 11:00 y las 14:00 horas con el objetivo de acercar al público la actividad diaria de las bodegas.



"Con esta iniciativa buscamos dar a conocer al cliente final quiénes somos y lo que hacemos", explica Pablo López, enólogo de Bodega El Sitio (Tacoronte). "Ese día estará presente todo el equipo de la bodega para que quienes asistan nos conozcan personalmente y descubran los entresijos de nuestra bodega, de nuestros viñedos y nuestros vinos", apunta.

De esa forma, las bodegas participantes (El Sitio, Monje, El Lomo, Ferrera, Viña Zanata, Viñátigo y Tajinaste) ofrecerán a los visitantes un día divertido y diferente, con base en la cultura, la información y la formación, indica Juan Jesús Méndez, propietario de Bodegas Viñátigo (La Guancha). "El bodeguero explicará los procesos y la filosofía de las bodegas y será el propio elaborador el que guíe la cata. Todo ello combinado, además, con una oferta gastronómica, que será alta expresión de los productos de la tierra, y con diferentes actuaciones musicales".

Para Borja de Mesa, gerente de Bodega El Lomo (Tegueste), Descorcha Canarias es una oportunidad "para abrir una agroindustria relacionada con la sostenibilidad y que participa de forma activa, no solo en la creación de un producto premium como el vino, también en el paisaje. Esta iniciativa que nace bajo el paraguas común de la DOP permite posicionar a los vinos canarios como las joyas que son a través de una marca fácil de reconocer y recordar como es Canary Wine".

El propietario de Bodegas Monje (El Sauzal), Felipe Monje, cree que esta propuesta abre las puertas también al llamado enoturismo, una oferta "muy interesante" que aporta valor de marca y puestos de trabajo, así como la posibilidad de un relevo generacional. "Descorcha Canarias es una semillita que está plantando la DOP Islas Canarias-Canary Wine para lograr una experiencia enoturística consensuada entre todos", declara.

Descorcha Canarias with Canary Wine quiere acercar a todo el mundo lo excepcional de las bodegas y viñas de "Canary Wine" a través de esta primera experiencia, que irá creciendo cada año en todo el Archipiélago.

Viticultura, música y naturaleza

Bodegas Monje

Los visitantes de esta bodega situada en el municipio tinerfeño de El Sauzal realizarán una visita al viñedo, donde conocerán las distintas variedades y los diferentes tipos de suelo; y una visita de una hora a la bodega, donde recorrerán los espacios en los que se elaboran sus vinos.

La cata tendrá lugar en el Club del Vino del Espacio Cultural Monje y el Restaurante de esta bodega será el encargado de ofrecer una variedad de tapas gourmet para el maridaje.

La nota musical la pondrán Esther Ovejero, Eliseo Lloreda y Felu Morales con temas inspirados en el jazz, el soul y el funky.

Bodega El Lomo

Esta bodega de Tegueste propone a sus visitantes un recorrido con varias etapas dirigidas a acaparar los cinco sentidos. "Durante el recorrido se buscará maridar los cinco sentidos con aprendizaje y contacto directo con el viñedo y los vinos y con el bodeguero, testigo directo de la viticultura de las islas", cuenta Borja de Mesa.

El Restaurante Carpe Diem elaborará las tapas gourmet que acompañarán a los vinos durante la cata y la música de Celine amenizará la jornada.

Bodega El Sitio

Enclavada en el municipio de Tacoronte, esta bodega familiar mostrará sus viñedos y sus instalaciones en un recorrido guiado y comentado por el propio equipo de la bodega.

El Restaurante La Sandunga protagonizará la oferta gastronómica y Fran Baraja pondrá la música en vivo.

Bodegas Ferrera

Localizada en Arafo, Bodegas Ferrera invitará a los asistentes a un brunch entre viñedos. "Se harán una serie de paradas durante el recorrido y en cada una de ellas se ofrecerá una tapa distinta", cuenta su propietario, Juan Rubén Ferrera.

La Pastelería Díaz será la encargada de aportar las tapas de la cata-maridaje y participarán en el evento Javier Hernández, tenor de Los Sabandeños, y su banda.

Bodegas Viña Zanata

Tras conocer las características de los viñedos de esta bodega del municipio de La Guancha, se podrá disfrutar de unos vinos Zanata maridados con tapas del Restaurante La Pescadería. Todo ello acompañado de un concierto del grupo Baby Black de alrededor de dos horas de duración.

Bodegas Viñátigo

Viñátigo, cuyas instalaciones se encuentran también en La Guancha, ofrecerá una cata de sus vinos acompañada de tapas gourmet del Restaurante japonés Izakaya.

Además, durante la visita, The Jazz Standard Trio rescatará los clásicos del Jazz y enseñará sus propias composiciones a los visitantes.

Bodegas Tajinaste

Quienes elijan esta bodega de La Orotava, realizarán la cata maridaje en un entorno vitícola rodeado de listán negro y vijariego negro. "La sala de catas se encuentra en medio de una finca de 9 hectáreas, en la zona de la haza, justo al lado de la bodega. En lugar de vincularnos al edificio de elaboración, nos vamos a la parte más bonita para ofrecer una jornada abierta y con un enfoque más rural", explica Agustín García, propietario de la Bodega.

La mezcla de son y swing del grupo Chacha Swing pondrá la nota musical en esta visita y el restaurante y tienda gourmet Baggerman "El Holandés" completará el maridaje.

Las entradas para participar en esta jornada repleta de cultura, historia y productos únicos están a la venta en https://tickety.es/events/descorcha-canarias-with-canary-wine.